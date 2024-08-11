Инфаркт произошел у 18-летнего пациента в Новосибирске

На это, по словам специалистов, повлияло множество факторов

11 августа 2024, 11:50, ИА Амител

Инфаркт / Фото: pxhere.com/ru/photo/1351507

В Новосибирске врачи диагностировали инфаркт у 18-летнего пациента. Как сообщила заведующая кардиологическим отделением больницы № 34 Надежда Адарченко, причиной инфаркта стали наследственные факторы.

По словам эксперта, в этом случае у пациента была наследственно обусловленная гиперхолестеринемия — заболевание, при котором уровень холестерина может быть повышен даже в 10 раз.

Одним из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз — накопление холестерина в сосудах, что приводит к их закупорке. Помимо генетических причин, высокий уровень холестерина часто является следствием неправильного питания.

Надежда Адарченко отметила, что в рационе современных горожан много рафинированных, жирных, углеводных продуктов с химическими добавками и консервантами. Это приводит к патологиям печени и кишечника, а также повышенному содержанию сахара и холестерина в крови.

Характерных симптомов повышенного холестерина и атеросклеротической болезни нет. Основным признаком врачи считают лишний вес пациента. Однако, если причиной повышения холестерина стала генетическая поломка, то человек может оставаться худым. В остальных случаях у людей с повышенным холестерином будет повышена и масса тела.

Основным способом выявления патологии является анализ крови. Для получения более точного результата кардиологи рекомендуют проверять уровень липопротеидов высокой и низкой плотности — так называемого «хорошего» и «плохого» холестерина. Также, при наличии показаний, следует делать УЗИ печени, чтобы исключить жировой гепатоз.

Для профилактики заболеваний сосудов и сердца рекомендуется больше двигаться, исключить вредную пищу и пересмотреть рацион. В летний период врачи советуют есть больше овощей и фруктов. Кроме того, стоит изучить свою наследственность, чтобы заранее выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.