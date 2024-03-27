Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились?

Рассказываем, куда можно вложить деньги

27 марта 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KN6a7

Семья с детьми / Фото с сайта Freepik

В феврале 2024 года уровень инфляции составил 7,69 %, сказано на сайте Центробанка. За полгода она увеличилась на 1,69 пункта. Разбираемся, что это значит для населения и как не потерять свою финансовую подушку.

Что означает инфляция?

Инфляция – устойчивое повышение цен на товары и услуги. И на протяжении последнего года все мы наблюдаем активный рост цен на продукты. Это приводит к обесцениванию денег, снижается покупательная способность. Инфляция растёт, и накопления без грамотного использования постепенно теряют свой "вес".

Куда вложить деньги, чтобы не потерять финансы и стоит ли рассматривать для этого сезонные вклады?

У сезонных вкладов, по сравнению с обычными, часто выше процентные ставки, потому что они более гибкие и адаптивные к изменениям экономической ситуации.

Так, Банк "Левобережный" по вкладу "Весна" предлагает до 17 % годовых.

Несмотря на то, что вклад "Весна" сезонный, оформить его можно на 1 год. Максимальная ставка – до 17 % годовых, минимальная сумма вклада – 100 тысяч рублей. Такой вклад поможет сохранить накопления от инфляции.

Как оформить такой вклад?

Подать заявку на консультацию можно на сайте. Открыть вклад – в BL-Online* (6+) или в любом офисе Банка "Левобережный". Если у вас остались вопросы – специалисты контакт-центра ответят на них по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Минимальная сумма вклада "Весна" – от 100 000 руб., максимальная сумма не ограничена. Срок – 367 дней. Cтавка (в процентах годовых): 17 % на срок от 1 до 30 дней, 16 % – от 31 до 60 дней, 15 % – от 61 до 90 дней, 13 % – от 91 до 180 дней, 10 % – от 181 до 270 дней, 7 % – от 271 до 367 дней. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов по истечении срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. При открытии вклада наличие банковского счета/ пакета услуг (для перечисления процентов и суммы вклада) обязательно. Вклад открывается в офисах банка и в BL-Online. Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

*BL-Online ("БиЭльОнлайн").

Реклама