Инфляция растёт. Что делать, чтобы накопления не обесценились?
Рассказываем, куда можно вложить деньги
27 марта 2024, 10:15, ИА Амител erid: LjN8KN6a7
В феврале 2024 года уровень инфляции составил 7,69 %, сказано на сайте Центробанка. За полгода она увеличилась на 1,69 пункта. Разбираемся, что это значит для населения и как не потерять свою финансовую подушку.
Что означает инфляция?
Инфляция – устойчивое повышение цен на товары и услуги. И на протяжении последнего года все мы наблюдаем активный рост цен на продукты. Это приводит к обесцениванию денег, снижается покупательная способность. Инфляция растёт, и накопления без грамотного использования постепенно теряют свой "вес".
Куда вложить деньги, чтобы не потерять финансы и стоит ли рассматривать для этого сезонные вклады?
У сезонных вкладов, по сравнению с обычными, часто выше процентные ставки, потому что они более гибкие и адаптивные к изменениям экономической ситуации.
Так, Банк "Левобережный" по вкладу "Весна" предлагает до 17 % годовых.
Несмотря на то, что вклад "Весна" сезонный, оформить его можно на 1 год. Максимальная ставка – до 17 % годовых, минимальная сумма вклада – 100 тысяч рублей. Такой вклад поможет сохранить накопления от инфляции.
Как оформить такой вклад?
Подать заявку на консультацию можно на сайте. Открыть вклад – в BL-Online* (6+) или в любом офисе Банка "Левобережный". Если у вас остались вопросы – специалисты контакт-центра ответят на них по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-3333-555.
Минимальная сумма вклада "Весна" – от 100 000 руб., максимальная сумма не ограничена. Срок – 367 дней. Cтавка (в процентах годовых): 17 % на срок от 1 до 30 дней, 16 % – от 31 до 60 дней, 15 % – от 61 до 90 дней, 13 % – от 91 до 180 дней, 10 % – от 181 до 270 дней, 7 % – от 271 до 367 дней. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов по истечении срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. При открытии вклада наличие банковского счета/ пакета услуг (для перечисления процентов и суммы вклада) обязательно. Вклад открывается в офисах банка и в BL-Online. Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343.
*BL-Online ("БиЭльОнлайн").Реклама
10:42:37 27-03-2024
Пусть банки отстанут от пенсионеров со своими смсками и звонками. Пенсии и так не хватает на продукты ,а они со своими вкладами. Мы всю жизнь вложили на благо государство,только оно кинула нас.Так думают все пенсионеры,поверьте. Какие там вклады.
12:48:47 27-03-2024
гость (10:42:37 27-03-2024) Пусть банки отстанут от пенсионеров со своими смсками и звон... не говорите за всех. Кто честно зарабатывал, откладывал и инвестировал, тому хватает не только на продукты))
11:04:23 27-03-2024
Реклама - двигатель торговли)))))))))))))))) А про налог по депозитам почему не пишут??????????? Для объективного понимания ситуации??
11:41:14 27-03-2024
Что делать, чтобы накопления не обесценились?
Не копить, а тратить. Благо что это само собой получается.
11:48:30 27-03-2024
С чего копить то? Это может в Москве только москвичи могут коренные, это другое государство, и к нам, нищебродам не имеет отношения....
12:16:48 27-03-2024
Если в стране водятся денежные знаки - значит есть те, у которых их много!
09:14:37 28-03-2024
гость (12:16:48 27-03-2024) Если в стране водятся денежные знаки - значит есть те, у кот... Если у тебя нет девушки, значит, у кого-то их две!
12:19:03 27-03-2024
Юани можно купить
12:33:14 27-03-2024
Пожилой человек по возможности старается отложить хоть какую-то копейку на сберкнижку себе на похороны. А при расчёте доходов берётся его вклад и пенсионеру уже не положена субсидия на коммунальные услуги, тк богатый.
12:46:18 27-03-2024
Доллары?
13:00:44 27-03-2024
Почему с 1961 по 1991 год не было инфляции?
13:07:32 27-03-2024
Гость (13:00:44 27-03-2024) Почему с 1961 по 1991 год не было инфляции?... Угу. Особенно на бензин и водку. В 1961 литр бензина 7 коп, в 1991 - 40 коп. Рост в 6 раз.
Водка в 1961 - 2 р 87 коп в 1991 г 9 р 10 коп рост в 3,5 раза
13:32:34 27-03-2024
Голос правды из прошлого. (13:07:32 27-03-2024) Угу. Особенно на бензин и водку. В 1961 литр бензина 7 коп,... Бензин 12 копеек, водка 3-62. В 1991 капиталисты пришли все посыпалось.
14:05:19 27-03-2024
Гость (13:32:34 27-03-2024) Бензин 12 копеек, водка 3-62. В 1991 капиталисты пришли все... 3,62 это не в 61 году, как и бензин за 12 копеек
13:46:28 27-03-2024
Голос правды из прошлого. (13:07:32 27-03-2024) Угу. Особенно на бензин и водку. В 1961 литр бензина 7 коп,... За 30 лет в 3,5 раза. А теперь посчитай с 2000 по 2024 год во сколько раз. Я помню, что в 2008 году автобус стоил 8 рублей, а сейчас?
13:13:35 27-03-2024
Старые люди попросту не живут полноценно. Экономят на всём, просрочку берут, донашивают одежду, не ездят на отдых. Вот и накапливают.
14:53:00 27-03-2024
Гость (13:13:35 27-03-2024) Старые люди попросту не живут полноценно. Экономят на всём, ... А помните когда поднимали пенсионный возраст,как обещали пенсии на которые можно будет лечиться в санаториях,путешествовать и ,вообще,жить припеваючи?Я хорошо помню то время ,когда нам врали в глаза.