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Время передать показания электросчётчика. Инфографика о том, как сделать это просто и быстро

Показания за декабрь, переданные с 26-го числа, уже не войдут в ежемесячную квитанцию от БГЭС

21 декабря 2022, 08:02, ИА Амител

Несмотря на то, что передача показаний не является обязанностью потребителя по закону, большинство барнаульцев предпочитают следить за потреблением электроэнергии в своих квартирах. Так, в ноябре 88% абонентов Барнаульской горэлектросети передали показания приборов учёта. Это 213 309 клиентов компании. Кстати, заявить свои данные можно уже сейчас — с 21 до 25 число. Показания за декабрь, переданные с 26-го числа, уже не войдут в ежемесячную квитанцию от БГЭС, отмечают в компании. Мы подготовили для читателей amic.ru инфографику, как передать данные просто, надёжно и комфортно.

Комментарии 2

  • Лайфхак. Не благодарите. Набираете номер 350404. Сначала строжитесь, обещаете тётеньке записать и сохранить разговор. Потом озвучиваете показания. Сразу не прощаетесь. Снова строжитесь. Переспрашиваете, что она там думает себе, заставляете повторить показания. Прощаетесь. В итоге в квитанции будет именно то количество, что вы передали. И не больше и не меньше. А то повадились, хоть на 1кВт, но прибавят. Потом оплатишь в начале месяца за израсходованные **9, а они припишут ещё.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Что делать если в системе город передал завышенные показания? Исправить в следующем месяце система не дает...
    21 декабря, Гость   Ответить
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