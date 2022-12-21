Время передать показания электросчётчика. Инфографика о том, как сделать это просто и быстро

Показания за декабрь, переданные с 26-го числа, уже не войдут в ежемесячную квитанцию от БГЭС

21 декабря 2022, 08:02, ИА Амител

Несмотря на то, что передача показаний не является обязанностью потребителя по закону, большинство барнаульцев предпочитают следить за потреблением электроэнергии в своих квартирах. Так, в ноябре 88% абонентов Барнаульской горэлектросети передали показания приборов учёта. Это 213 309 клиентов компании. Кстати, заявить свои данные можно уже сейчас — с 21 до 25 число. Показания за декабрь, переданные с 26-го числа, уже не войдут в ежемесячную квитанцию от БГЭС, отмечают в компании. Мы подготовили для читателей amic.ru инфографику, как передать данные просто, надёжно и комфортно.