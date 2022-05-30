Как ездить по Барнаулу во время ремонта моста на Новом рынке. Инфографика

21 мая в Барнауле стартовали работы по реконструкции путепроводов на проспекте Ленина. В связи с этим движение транспорта по мосту возле Нового рынка полностью перекрыто до ноября 2023 года. Каждый житель города уже ощутил на себе последствия перекрытия движения по проспекту Ленина. Многие изменили своё расписание и стали выезжать на работу на час раньше. Из-за закрытого путепровода на Новом рынке время передвижения по Барнаулу в среднем выросло на 40-60 минут.

Руководство Барнаула советует горожанам на время реконструкции путепровода пересесть на общественный транспорт. Все автобусы и личные автомобили перенаправили в объезд по проспекту Калинина с выходом на проспект Ленина по улице Аносова. Для того чтобы ездить быстрее, в краевой столице сделали выделенные полосы на проспектах Ленина, Строителей, Калинина и улице Аносова. Это позволит пользователям общественного транспорта не стоять в огромных пробках, а передвигаться по центру города намного быстрее. Для того чтобы автомобилисты не нарушали правила дорожного движения (тем более за это полагается штраф), вдоль участков с выделенными полосами дежурят экипажи ГИБДД. В конце июня — начале июля в центре города власти планируют установить камеры видеофиксации нарушений. Это позволит полностью освободить выделенную полосу для общественного транспорта и добираться до центра города на автобусе в несколько раз быстрее, чем на личном автомобиле.

Где в Барнауле внедрили выделенные полосы:

— пр. Ленина, от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепровода;

— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления;

— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;

— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;

— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

— выделенные полосы на пр. Строителей — от пл. Победы до Павловского тракта в направлении спальных районов и от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского в сторону центра.

Также для удобства барнаульцев сделали транспортное кольцо у ТРЦ «Пионер». Горожане смогут доехать до Нового рынка на трамвае, перейти железнодорожные пути по пешеходному мосту и пересесть на другой электротранспорт в районе Дома быта бесплатно. Для этого в Барнауле на время работ на путепроводе ввели «Электронный пересадочный тариф». Приобрести карту можно в киосках торговой сети «Роспечать-Алтай» и «Лига Пресс», а также через сервис «Отложенное пополнение», а именно: через сайт МУП «Центртранс» города Барнаула или через платёжные сервисы ПАО «Сбербанк». Он будет действовать на троллейбусных маршрутах № 1, 6, 7 и трамвайных маршрутах №1, 3, 4, 7. Стоимость одной поездки обойдётся в 28 рублей, а у пассажира будет 100 минут, чтобы пересесть с одного вида транспорта на другой. При этом в автобусах и маршрутках карты не действуют.

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Важно, что троллейбусы в центре города на время ремонта путепровода передвигаться не будут. Троллейбусные маршруты № 1, 6, 7 продолжат свою работу по изменённым схемам движения с сокращением трассы следования до Дома быта. Со стороны Речного вокзала до ТЦ «Пионер» движение троллейбусов осуществляться не будет.

Существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей будет заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа. Разработанный проект соответствует всем нормам ГОСТа. Спроектированный путепровод рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Завершить все работы должны к концу 2023 года.