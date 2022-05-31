Как работает «Электронный пересадочный проездной билет» для транспорта в Барнауле. Инфографика

В Барнауле с 21 мая началась реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка. Из-за масштабных работ почти на полтора года в краевой столице изменили движение общественного транспорта и личных автомобилей. Его перенаправили на проспект Калинина и далее на улицу Аносова и Северо-Западную.

Чтобы сделать проезд для горожан более удобным на время ремонта путепровода через ж/д пути, в краевой столице ввели «Электронный пересадочный проездной билет». Барнаульцы смогут добираться на электротранспорте до Нового рынка, переходить по безопасному и комфортному переходу через ж/д пути и пересаживаться на трамваи или троллейбусы у Дома быта. Там в ближайшее время также появится новое разворотное кольцо для трамваев и будет сделана остановка для троллейбусов. Для того чтобы ездить быстрее, сделали выделенные полосы на проспектах Ленина, Строителей, Калинина и улице Аносова. Это позволит пользователям общественного транспорта не стоять в огромных пробках, а передвигаться по центру города намного быстрее. Тем более в конце июня — начале июля власти планируют установить в этом районе камеры видеофиксации нарушений. Это позволит полностью освободить выделенную полосу для общественного транспорта и добираться до центра города на автобусе в несколько раз быстрее, чем на личном автомобиле.

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Общество Зачем в Барнауле вводят пересадочный тариф для транспорта и почему он будет действовать не везде

Действовать тариф будет не везде, а только на троллейбусных маршрутах № 1, 6, 7 и трамвайных маршрутах № 1, 3, 4, 7. Стоимость одной поездки по нему составит 28 рублей. Он даёт возможность совершить бесплатно пересадку на электротранспорте в течение 100 минут. При этом пассажиры смогут спокойно за это время пересаживаться с одного маршрута на любой другой без дополнительной платы. А вот те, кто ездит на автобусе или на маршрутках, не смогут воспользоваться новым тарифом. Для них более выгодно пересесть на трамваи или троллейбусы. Кроме того, если вы оплачиваете проезд банковской картой или наличными, то вам также придётся платить каждый раз 28 рублей после пересадки. В мэрии краевой столицы советуют гражданам приобретать электронный пересадочный проездной билет и экономить на поездках.

Стоит карта с «Электронным пересадочным проездным билетом» 1380 рублей. Кроме того, можно приобретать проездной билет тарифного плана «Курьерский», также с неограниченным количеством поездок. Такой проездной стоит 2500 рублей и действует на всех видах городского транспорта. Купить «Электронный пересадочный проездной билет» и пополнить его можно в киосках «Роспечать» или «Лига-пресс», а также через сервис «Отложенное пополнение», а именно: через сайт МУП «Центртранс» города Барнаула или через платёжные сервисы ПАО «Сбербанк». По всем вопросам, касающимся приобретения, пополнения или использования пересадочного проездного билета можно обратиться в МУП «Центртранс» города Барнаула по номеру телефона 717-820.

Важно, что троллейбусы в центре города на время ремонта путепровода передвигаться не будут. Троллейбусные маршруты № 1, 6, 7 продолжат свою работу по изменённым схемам движения с сокращением трассы следования до Дома быта. Со стороны Речного вокзала до ТЦ «Пионер» движение троллейбусов осуществляться не будет.

Существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей будет заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Подрядчику предстоит провести большой комплекс работ, начиная с демонтажа. Проект соответствует всем нормам ГОСТа. Новый путепровод рассчитан на 100-летний срок эксплуатации. Завершить все работы должны к концу 2023 года.