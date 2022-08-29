Как работают технологические «окна» во время ремонта путепровода в Барнауле. Инфографика

Для полной реконструкции путепровода на проспекте Ленина в Барнауле необходимо более 130 специальных технологических «окон». Часть работ требует согласования с РЖД, поскольку инженерное сооружение находится над железной дорогой. Как работают технологические «окна» и как они помогут отремонтировать путепровод быстрее — смотрите в нашей подробной инфографике.

Зачем нужны технологические «окна»?

Барнаульское ДСУ № 4, являющееся генеральным подрядчиком реконструкции моста, заключило договор с РЖД по предоставлению технологических окон для проведения необходимых работ. По информации мэрии краевой столицы, план-график производства работ по реконструкции путепровода формировался на 24 месяца с учётом выделения двух часов в день для проведения ремонта. Позже Западно-Сибирская железная дорога пересмотрела и оптимизировала график движения поездов, благодаря чему удалось добиться увеличения технологических «окон» до четырёх и шести часов ежедневно. Это сократило сроки реконструкции путепровода до 20 месяцев.

Выделить большее время не представляется возможным, так как в период технологических «окон» железнодорожная станция Барнаул полностью останавливает работу по приёму и отправке поездов. В настоящее время через станцию ежесуточно проходит в среднем 35 пассажирских поездов. Кроме того, на станции осуществляют коммерческую деятельность почти 300 грузоотправителей. За месяц со станции отправляется и приходит на выгрузку более 5 тыс. вагонов с продовольственными товарами, продукцией народного потребления, зерном, углём для местных ТЭЦ, нефтепродуктами и другими грузами. Как пояснили в РЖД, любая дополнительная остановка деятельности станции приведёт к задержке пассажирских поездов, срыву контрактов и частичной остановке местных предприятий.

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Что известно о реконструкции путепровода в Барнауле?

Объект много лет находится в аварийном состоянии. Ремонт путепровода обойдётся примерно в 2,2 миллиарда рублей. Впрочем, эта сумма не окончательная. Приводить в порядок мост будут с помощью специального инфраструктурного кредита, который правительство РФ дало Алтайскому краю. Реконструкция объекта началась в мае 2022 года. Завершить все работы планируют к ноябрю следующего года. Подрядчиком выступает Барнаульское ДСУ № 4.

Из-за ремонта мэрии краевой столицы пришлось ограничить движение транспорта по проспекту Ленина из центра города и отправить его в объезд. Чтобы избежать заторов, горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. А чтобы стимулировать людей к этому, решено ввести выделенные полосы для автобусов и маршруток. Благодаря этому общественный транспорт не будет простаивать в пробках и позволит значительно сэкономить время на дорогу.

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Где в Барнауле внедрены выделенные полосы для общественного транспорта?

— пр. Ленина (от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепроводов; от ул. Матросова до ул. Аносова по чётной стороне, от ул. Северо-Западной до ул. Аносова по нечетной стороне);

— пр. Калинина, от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления, от ул. Аносова до ул. Кулагина в направлении центра;

— пр. Калинина, от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра;

— ул. Аносова, от пр. Ленина до пр. Калинина;

— ул. Челюскинцев, от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

— пр. Строителей, от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

— пр. Строителей, от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.