Такого не было 12 лет: холдинг «Алтайлес» рассказал о борьбе с масштабными пожарами летом 2022 года. Инфографика

2022 год снова был непростым для арендаторов леса и профильных органов власти — в Сибири бушевали лесные пожары. Алтайский край, к счастью, не вошёл в антитоп регионов по количеству сгоревших площадей, но и нам пришлось потрудиться, чтобы защитить своё «зелёное богатство». Среди тех, кто всегда на страже леса, работники одной из крупнейших компаний — холдинга «Алтайлес». Накануне Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который отмечают 18 сентября, там рассказали о своём вкладе в борьбу с огнём. А также в экономику и экологию региона.

Иллюстрация: amic.ru

ООО ЛХК «Алтайлес»