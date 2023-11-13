Информацию об изнасиловании девушки в Барнауле возле "Лесной сказки" опровергли в СК

С соцсетях заявили, что из зоны СВО вернулся мужчина, который накануне напился и накинулся на девушку

13 ноября 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Информация об изнасиловании девушки в Барнауле возле парка "Лесная сказка" не соответствует действительности, рассказали amic.ru в СУ СК по Алтайскому краю.

В Telegram-канале "Подслушано Барнаул" со ссылкой на подписчика сообщили, что пьяный мужчина, который ушел добровольцем в ЧВК и недавно с наградами за отвагу вернулся в город, накинулся на 20-летнюю девушку возле парка и изнасиловал.

"Данная информация не соответствует действительности. Подобных происшествий в районе "Лесной сказки" не было", – рассказали в ведомстве.

Примечательно, что в комментариях к сообщению в Telegram-канале информацию приняли за правду: осудили "насильника" и указали, что "такие герои" живут в стране.