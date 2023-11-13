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Информацию об изнасиловании девушки в Барнауле возле "Лесной сказки" опровергли в СК

С соцсетях заявили, что из зоны СВО вернулся мужчина, который накануне напился и накинулся на девушку

13 ноября 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Информация об изнасиловании девушки в Барнауле возле парка "Лесная сказка" не соответствует действительности, рассказали amic.ru в СУ СК по Алтайскому краю.

В Telegram-канале "Подслушано Барнаул" со ссылкой на подписчика сообщили, что пьяный мужчина, который ушел добровольцем в ЧВК и недавно с наградами за отвагу вернулся в город, накинулся на 20-летнюю девушку возле парка и изнасиловал.

"Данная информация не соответствует действительности. Подобных происшествий в районе "Лесной сказки" не было", – рассказали в ведомстве.

Примечательно, что в комментариях к сообщению в Telegram-канале информацию приняли за правду: осудили "насильника" и указали, что "такие герои" живут в стране. 

Барнаул СВО Нападения на людей Фейки

Комментарии 11

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Гость

14:53:14 13-11-2023

Подобных происшествий в районе "Лесной сказки" не было" ----- Не было или девушка заявление не писала?

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Гость

15:40:23 13-11-2023

Гость (14:53:14 13-11-2023) Подобных происшествий в районе "Лесной сказки" не было" ----... Ну да. Девушку изнасиловали, заявление она не писала. Но точно известно, какой именно неизвестный изнасиловал, в какой конкретно колонии он сидел, когда подписал контракт с ЧВК, когда конкретно вернулся из зоны СВО, за какие заслуги и какими наградами он награжден. Изнасилование - это такое преступление, за которое уже по факту информации в соцсетях необходимо искать человека, сообщившего об этом, вытрясать из него всю информацию и возбуждать уголовное дело (а там уже понятно будет, какое дело и в отношении кого).

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горожанка

15:07:31 13-11-2023

люди не видитесь Вы на эти сплетни. Делается всё, чтобы навести смуту среди народа.

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Гость

15:21:53 13-11-2023

горожанка (15:07:31 13-11-2023) люди не видитесь Вы на эти сплетни. Делается всё, чтобы наве... Ну, да... Вот и повышение цен на рыбу, яйцо, мясо птицы, это все тоже с целью делается?

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Гость

15:48:09 13-11-2023

Гость (15:21:53 13-11-2023) Ну, да... Вот и повышение цен на рыбу, яйцо, мясо птицы, это... Ну а ты что хотел, куча стран западных нам гадит, это издержки. Нужно быть готовым к такому и не ныть в первую очередь самим.

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Гость

15:58:23 13-11-2023

Гость (15:48:09 13-11-2023) Ну а ты что хотел, куча стран западных нам гадит, это издерж... Хоспотя... Показательный пример ТВ зомбирования

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Гость

17:11:24 13-11-2023

Гость (15:58:23 13-11-2023) Хоспотя... Показательный пример ТВ зомбирования... ага...все зомбированные ТВ, кроме вас....а может это просто другое мнение, незомбированный вы

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Гость

17:09:32 13-11-2023

Гость (15:48:09 13-11-2023) Ну а ты что хотел, куча стран западных нам гадит, это издерж... Все с вами ясно. Вы из тех, кому санкции только на пользу!

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Гость

08:18:45 14-11-2023

Гость (17:09:32 13-11-2023) Все с вами ясно. Вы из тех, кому санкции только на пользу!... Не мечи бисер перед свиньями.

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Гость

15:20:06 13-11-2023

Информация оказалась лесной сказкой

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Гость

15:24:37 13-11-2023

Ципсо работает не покладая языков.

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