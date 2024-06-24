Инициативы РСХБ стали лучшими социальными и ESG-проектами в России

В финал почетной премии вышли сразу пять проектов

24 июня 2024, 14:00, ИА Амител erid: LjN8K8mZ7

Пять социальных и ESG*-инициатив Россельхозбанка вышли в финал, и часть из них завоевала первые места во всероссийской премии, демонстрирующей лучшие достижения в области корпоративной социальной ответственности – "Лучшие социальные и ESG-проекты России". Всероссийская премия проходит с 2012 года и призвана поддержать лучшие инициативы в области ESG, экологии и социальной политики.

РСХБ как государственный банк и опорная организация устойчивого развития российского АПК содействует устойчивому развитию страны и разрабатывает ESG- и социальные проекты, которые развивают сельское хозяйство и экологическое образование в регионах страны.

Среди инициатив РСХБ, занявших лидирующие позиции в премии за лучшие социальные проекты, есть как проекты узкой направленности для агробизнеса, так и финансовые инструменты банка.

1. ЭкоКарта

ЭкоКарта национальной системы платежных карт "Мир", с каждой клиентской транзакции по которой 0,25% от суммы операции направляется в фонд "Экология" для реализации экологических инициатив. При этом собственные средства клиентов не расходуются, банк перечисляет часть своих доходов в поддержку реализации экоинициатив.

2. Сохранение биоразнообразия озера Байкал

В прошлом году средства, полученные от транзакций по ЭкоКарте, а также финансовые пожертвования неравнодушных россиян и баллы программы лояльности "Урожай" РСХБ были направлены на выпуск 20 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра. Ими обогатили Байкал для сохранения биоразнообразия самого большого и глубокого пресноводного озера на Земле.

В 2024 году в рамках реализации проектов по сохранению биоразнообразия РСХБ и Фонд "Экология" планируют выпустить более 70 тыс. мальков краснокнижного сибирского осетра в Байкал.

"Полученная премия в очередной раз доказывает, что РСХБ не напрасно реализует проекты в области устойчивого развития. Это по-настоящему общечеловеческая миссия и для ее воплощения в 2021 году банк учредил фонд "Экология". За два с половиной года в 400 наших экологических мероприятиях приняли участие более 16 тыс. неравнодушных людей", – отметила заместитель председателя правления банка Анна Кузнецова.

3. "Школа фермера"

Социальный проект по поддержке фермерства в регионах "Школа фермера" Россельхозбанка действует уже четыре года. За восемь волн программы более 5,5 тыс. россиян смогли научиться строить эффективный аграрный бизнес и получить новую профессию. В течение трех месяцев слушатели изучают технические и правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые, маркетинговые и бизнес-модели, а также учатся кооперироваться с крупными холдингами. "Школа фермера" открылась в сентябре 2020 года и сейчас она уже охватывает 60 субъектов России.

"Наш проект-призер "Школа фермера" продвигает аграриев и их труд. Так, с 2020 года в рамках проекта выпускниками Школы стали более 5,5 тыс. человек. Они создают производства и рабочие места, развивают региональные бренды, повышают престиж села. Мы даем фермерам необходимые знания и практические навыки. Это повышает эффективность их работы, помогает сохранять численность сельского населения и улучшать условия жизни на селе", – сказал заместитель председателя правления РСХБ Денис Константинов.

4. "Вкусные пятницы"

Каждому фермеру требуется место для реализации продукции. Россельхозбанк дает им такую возможность на местах собственных офисов, отделений, а также на площадках клиентов. "Вкусные пятницы" уже прошли свыше 8,4 тыс. раз, которые посетили более полумиллиона человек. Свою продукцию представили 3,5 тыс. фермеров, а их общая выручка составила 315 млн рублей.

5. Фестиваль "Свое"

Однако главным мероприятием по обеспечению аграриев рынками сбыта стал фестиваль "Свое". С 2017 года фестиваль успели посетить пять федеральных округов, а фермеры реализовали свыше 250 тонн продукции. С каждым годом все больше регионов становятся площадкой для проведения фестиваля, выстраивая "мостик" между фермерами и покупателями, цепочку продаж для малых и средних предпринимателей в сфере АПК и способствуя популяризации фермерской продукции.

* ESG (Environmental Social Governance, произносится как "инвайрементал сошиал гаверненс") – принципы деятельности компании, основанные, в числе прочего, на защите окружающей среды.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)

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