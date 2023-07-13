Инновации, комфорт, безупречный дизайн: Автоцентр АНТ представил седан Chery Arrizo 8

Долгожданная модель бизнес-класса торжественно представлена гостям на масштабном мероприятии в шатре "Монблан"

13 июля 2023, 17:00, ИА Амител LjN8KWKAx

Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовала грандиозная презентация седана D-класса Arrizo 8 от Chery*. Светское мероприятие Автоцентра АНТ прямо сейчас проходит в шатре "Монблан". Живая музыка, изысканный фуршет, спортивные развлечения, подарки и, конечно, он – будущий сердцеед. Один из самых ожидаемых авто на российском рынке в эти минуты удивляет и восхищает самых искушенных автолюбителей города.

Arrizo 8 – новая модель от бренда Chery, под капотом которого находится 186 лошадиных сил. Разгон элитного седана от 0 до 100 км/ч происходит за 8,9 сек. Несмотря на всю свою мощь, авто является одним из самых безопасных транспортных средств в своем классе, что подтверждают краш-тесты.





































Презентация Chery Arrizo 8 в Барнауле / Фото: amic.ru

У модели элегантный и одновременно брутальный внешний вид, наряду с которым седан имеет продуманное и надежное технологическое оснащение, например:

10 подушек безопасности;

систему мониторинга слепых зон;

предупреждение о покидании полосы;

систему предупреждения о фронтальном столкновении и др.

Передняя независимая подвеска обеспечивает Arrizo 8 точное рулевое управление, хорошее сцепление с дорогой и высокую надежность. Задняя многорычажная независимая подвеска повышает управляемость автомобиля в поворотах, обеспечивает отличную амортизацию и плавность хода.

Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6.2 литров на 100 км, в городском режиме – 8.5, а в загородном – 5 литров.

Автомобиль можно купить у официальных дилеров в трех комплектациях: Prestige*, Ultimate* и в лимитированной версии Ultimate SE*.

О том, как новинку оценили гости презентации, скоро расскажем (спойлер: все в восторге).

ООО АНТ 2000

* Chery Arrizo 8 ("Чери Арризо 8"); Prestige ("Престиж"); Ultimate ("Алтимейт"); Ultimate SE ("Алтимейт ЭсИ").

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