Инновации, комфорт, безупречный дизайн: Автоцентр АНТ представил седан Chery Arrizo 8
Долгожданная модель бизнес-класса торжественно представлена гостям на масштабном мероприятии в шатре "Монблан"
13 июля 2023, 17:00, ИА Амител LjN8KWKAx
В Барнауле стартовала грандиозная презентация седана D-класса Arrizo 8 от Chery*. Светское мероприятие Автоцентра АНТ прямо сейчас проходит в шатре "Монблан". Живая музыка, изысканный фуршет, спортивные развлечения, подарки и, конечно, он – будущий сердцеед. Один из самых ожидаемых авто на российском рынке в эти минуты удивляет и восхищает самых искушенных автолюбителей города.
Arrizo 8 – новая модель от бренда Chery, под капотом которого находится 186 лошадиных сил. Разгон элитного седана от 0 до 100 км/ч происходит за 8,9 сек. Несмотря на всю свою мощь, авто является одним из самых безопасных транспортных средств в своем классе, что подтверждают краш-тесты.
У модели элегантный и одновременно брутальный внешний вид, наряду с которым седан имеет продуманное и надежное технологическое оснащение, например:
- 10 подушек безопасности;
- систему мониторинга слепых зон;
- предупреждение о покидании полосы;
- систему предупреждения о фронтальном столкновении и др.
Передняя независимая подвеска обеспечивает Arrizo 8 точное рулевое управление, хорошее сцепление с дорогой и высокую надежность. Задняя многорычажная независимая подвеска повышает управляемость автомобиля в поворотах, обеспечивает отличную амортизацию и плавность хода.
Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6.2 литров на 100 км, в городском режиме – 8.5, а в загородном – 5 литров.
Автомобиль можно купить у официальных дилеров в трех комплектациях: Prestige*, Ultimate* и в лимитированной версии Ultimate SE*.
О том, как новинку оценили гости презентации, скоро расскажем (спойлер: все в восторге).
ООО АНТ 2000
* Chery Arrizo 8 ("Чери Арризо 8"); Prestige ("Престиж"); Ultimate ("Алтимейт"); Ultimate SE ("Алтимейт ЭсИ").Реклама
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