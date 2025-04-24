"Иногда люди опаснее зверей". Как фотограф из Барнаула объездил мир ради редких животных

Евгений Борисов побывал в 70 странах мира, привез оттуда сотни красивых кадров, а недавно вернулся из загадочного Пакистана

24 апреля 2025, 09:50, ИА Амител

Евгений Борисов – звезда среди российских фотографов-путешественников, хотя снимать он начал всего около десяти лет назад. За это время Борисов объездил 70 экзотических стран: запечатлел львов в Танзании, медведей на Камчатке, величественные горы в Чили и моржей в Арктике. Недавно барнаульский путешественник вернулся из Пакистана и привез оттуда невероятные снимки снежных барсов. В новом выпуске "Переговорки" Евгений Борисов рассказал, как почти сутки проехал на автомобиле по опасным горам и потом несколько ночей прятался в укрытии, чтобы запечатлеть экзотических животных. А еще Борисов объяснил, какие страны обязан посетить каждый человек, любящий природу, и почему в экспедициях местные жители намного опаснее, чем самые хищные звери.

Кто в "Переговорке"?



Евгений Борисов – предприниматель, известный фотограф, путешественник, член Союза фотографов дикой природы, победитель и призер многих российских и международных выставок и конкурсов под эгидой PSA, GPU, FIAP, в том числе конкурса National Geographic, член Королевского Метеорологического общества Великобритании. Увлекся фотографией в 2013 году.

01:17 "Рад, что животное не реагирует на движение камер". Почему Борисову чудом удалось сфотографировать двух снежных барсов. Для этого пришлось воспользоваться квадрокоптером, а не фотоаппаратом.

02:22 "Казалось, что поездка будет неудачной". Как Борисов уже много лет сотрудничает с редакцией National Geographic.

02:57 18 часов на автомобиле по опасной горной дороге! Каким запомнился Пакистан барнаульскому фотографу и почему добраться до национального парка, где живут снежные барсы, сможет не каждый.

05:19 "Страшно не было". Экспедицию фотографов все время сопровождала машина с охраной. И вот почему.

06:49 "Элемент легкой тревоги всегда присутствует". Евгений Борисов о самых опасных экспедициях и о том, кого больше нужно бояться: тигров или местных жителей.

08:41 "Именно здесь я чувствую себя дома". Евгений Борисов побывал в 70 странах мира, но уезжать из Барнаула не собирается. Фотограф-путешественник объясняет, почему Норвегию, Исландию и Чили посетить должен каждый.

12:05 В Пакистане Борисов сделал тысячи снимков, но только 20–30 из них он считает по-настоящему ценными. Фотограф о том, как снимать диких животных так, чтобы твои работы попали на страницы журнала National Geographic.

14:14 Почему снимать жизнь у дороги сложнее, чем львов или слонов.

15:30 Как путешественник несколько ночей прятался в укрытии, чтобы запечатлеть экзотических животных.

17:40 Евгений Борисов делится секретом, как правильно "охотиться" на снежных барсов. Фотограф после поездки в Пакистан планирует побывать в Индии. Кого он там будет снимать?

20:14 Борисов рассказывает, где взять деньги на путешествия и сколько можно заработать на красивых снимках.

22:39 "Я тогда не был профессионально к этому готов". Борисов о первом фотопутешествии в жизни – в Боливию. Когда фотограф прилетел в столицу Ла-Пас – ему сразу стало плохо. Город построен на высоте 3800 метров. Это одна из самых высоких столиц в мире.

23:30 Какая работа фотографа победила на международных конкурсах и принесла барнаульцу известность среди авторитетных коллег.

25:09 Проплыл 1600 км по морю Лаптевых, побывал в разных уголках Арктики и спас олененка. Борисов о своей поездке на полуостров Таймыр. Кроме историй о заповедных местах и полярных станциях, фотограф рассказывает о погибающих животных из-за влияния человека на экологию и окружающую природу.

27:28 "Сначала снимаю самое сложное". Об уникальном проекте "Мать и детеныш".

30:15 Каких редких диких животных мечтает сфотографировать Евгений Борисов? Для этого придется отправиться на Чукотку, в Канаду, Кению или Индию. Правда, попасть туда будет не просто.