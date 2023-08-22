Иногородние и иностранцы подняли уровень преступности в Барнауле

Но миграционная обстановка остается стабильной

22 августа 2023, 15:30, ИА Амител

Преступник / Фото: rawpixel.com / Freepik

В Барнауле произошел рост преступлений, совершенных преступника из других регионов. Речь о киберпреступлениях (из серии "родственник попал в беду" или "кто-то пытается похитить деньги с вашей карты"), значится в докладе начальника УМВД России по краевой столице Александра Майдорова по итогам первых шести месяцев 2023 года.

"Общее количество преступлений увеличилось практически на 6%. Это связано с тем, что на состояние оперативной обстановки все большее влияние оказывают преступники, проживающие за пределами региона", - сказано в документе.

В структуре преступности все чаще преобладают так называемые киберпреступления, доля которых сейчас уже 22% от всех уголовно наказуемых деяний.

Иногда такие преступления удается предотвратить. Александр Майдоров говорит о 656 хищений денежных средств с банковских счетов граждан, которых недопустили благодаря профилактической работе. Также силовики задержали 18 курьеров, совершивших 41 преступление по схеме "Родственник попал в беду".

Еще одна тенденция в этой сфере – рост числа иностранных граждан, вовлеченных в этот незаконный бизнес. Сейчас в Барнауле на учете состоит более 19 тысяч мигрантов. 82 находились в стране незаконно, чуть менее половины из них отправили домой.

"В целом на территории города миграционная обстановка остается стабильной. Предпосылок для возникновения конфликтов на этнической почве не просматривается", - сказано в докладе.