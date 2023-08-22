Иногородние и иностранцы подняли уровень преступности в Барнауле
Но миграционная обстановка остается стабильной
22 августа 2023, 15:30, ИА Амител
В Барнауле произошел рост преступлений, совершенных преступника из других регионов. Речь о киберпреступлениях (из серии "родственник попал в беду" или "кто-то пытается похитить деньги с вашей карты"), значится в докладе начальника УМВД России по краевой столице Александра Майдорова по итогам первых шести месяцев 2023 года.
"Общее количество преступлений увеличилось практически на 6%. Это связано с тем, что на состояние оперативной обстановки все большее влияние оказывают преступники, проживающие за пределами региона", - сказано в документе.
В структуре преступности все чаще преобладают так называемые киберпреступления, доля которых сейчас уже 22% от всех уголовно наказуемых деяний.
Иногда такие преступления удается предотвратить. Александр Майдоров говорит о 656 хищений денежных средств с банковских счетов граждан, которых недопустили благодаря профилактической работе. Также силовики задержали 18 курьеров, совершивших 41 преступление по схеме "Родственник попал в беду".
Еще одна тенденция в этой сфере – рост числа иностранных граждан, вовлеченных в этот незаконный бизнес. Сейчас в Барнауле на учете состоит более 19 тысяч мигрантов. 82 находились в стране незаконно, чуть менее половины из них отправили домой.
"В целом на территории города миграционная обстановка остается стабильной. Предпосылок для возникновения конфликтов на этнической почве не просматривается", - сказано в докладе.
16:03:32 22-08-2023
А зачем нам алькаида нужна? Преступность плодить и ценники на зарплату сбивать?
16:10:17 22-08-2023
Я ещё лет 10, а то и более тут же, на амике, писал, про мигранты- это болезни и преступность... На меня накинулись- как можно, это же "наши", советские люди! Мы, дескать, с ними в армии служили и стройки строили... ага, держи карман шире- большинство не знает даже про страну СССР! Я одному такому показывал даже советские деньги с надписями на узбекском языке и рассказывал про группу "Ялла" - они даже своей истории не знают, какие они к чертям "наши"?
16:34:58 22-08-2023
Гость (16:10:17 22-08-2023) Я ещё лет 10, а то и более тут же, на амике, писал, про мигр... Если но в стройбате или в роте охраны служил, то это точно его сослуживцы. А на большее "французы" не годились. (французами их звали что бы не сортировать и им приятно)
16:12:27 22-08-2023
19 000 приезжих? Да кто это безобразие допустил? Это же 5 пехотных полков!!!!
17:20:41 22-08-2023
Гость (16:12:27 22-08-2023) 19 000 приезжих? Да кто это безобразие допустил? Это же 5 пе... Это две дивизии - если пользоваться терминологией ВОВ. Достаточно для захвата города...
18:16:30 22-08-2023
Гость (17:20:41 22-08-2023) Это две дивизии - если пользоваться терминологией ВОВ. Доста... Трудно канешно догадаться, что это все мигранты вместе с русскоязычными.
04:52:22 23-08-2023
Гость (18:16:30 22-08-2023) Трудно канешно догадаться, что это все мигранты вместе с рус... Русскоязычный и русский - две большие разницы...