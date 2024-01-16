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Иномарка сгорела возле автосервиса в Барнауле

Машина полностью уничтожена

16 января 2024, 12:28, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле возле одного из автосервисов сгорел автомобиль. Об этом рассказали подписчики сообщества "В курсе 22".

Пожар произошел утром на улице Новгородской. Что стало причиной возгорания внедорожника, неизвестно.

На месте работали сотрудники МЧС, однако автомобиль не уцелел. Иномарка выгорела полностью.

Пострадавших в результате происшествия нет. Другое имущество также не повреждено.

Ранее сообщалось, что из задымленной многоэтажки в Барнауле эвакуировали людей.

Барнаул Пожары Транспорт

Комментарии 2

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Гость

12:35:46 16-01-2024

По причине интересно

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Роман

14:19:26 16-01-2024

Прогрев с автозапуска, а сигнализация установлена криворуким мастером как вариант, но это не точно.

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