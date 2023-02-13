Иномарка снесла дорожный знак и светофор в Барнауле

Авария случилась на пересечении Взлётной и Шумакова

13 февраля 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль снёс светофор и дорожный знак у пешеходного перехода в Барнауле.

Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", ДТП случилось на пересечении улиц Взлётной и Шумакова вечером 12 февраля.

На фото видно, что иномарка в результате происшествия оказалась на тротуаре. На месте работали сотрудники ДПС.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней другие участники и пострадавшие, не уточняется.