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Иномарка снесла дорожный знак и светофор в Барнауле

Авария случилась на пересечении Взлётной и Шумакова

13 февраля 2023, 10:25, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль снёс светофор и дорожный знак у пешеходного перехода в Барнауле.

Как сообщили в паблике "Инцидент Барнаул", ДТП случилось на пересечении улиц Взлётной и Шумакова вечером 12 февраля.

На фото видно, что иномарка в результате происшествия оказалась на тротуаре. На месте работали сотрудники ДПС.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней другие участники и пострадавшие, не уточняется.

Комментарии 3

  • бухой был или бухая,какие тут ещё подробности.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • По фотке вроде бы не на проезжей части стоит
    13 февраля, Гость   Ответить
  • По фотке вроде бы не на проезжей части стоит-------- знаки и светофоры на проезжей части и не ставят
    13 февраля, Гость   Ответить
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