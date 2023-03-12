Иномарка влетела в автобусную остановку в Новоалтайске. Один человек погиб

Пострадавшую женщину с места аварии госпитализировали с травмами различной степени тяжести

12 марта 2023, 23:19, ИА Амител

Кадр из видео

12 марта в Новоалтайске неподалеку от СНТ "Надежда" водитель автомобиля Mazda врезался в остановку. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в остановочный павильон в тот момент, когда там находились люди.

Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Пострадавшую женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.