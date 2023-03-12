Иномарка влетела в автобусную остановку в Новоалтайске. Один человек погиб
Пострадавшую женщину с места аварии госпитализировали с травмами различной степени тяжести
12 марта 2023, 23:19, ИА Амител
Кадр из видео
12 марта в Новоалтайске неподалеку от СНТ "Надежда" водитель автомобиля Mazda врезался в остановку. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в остановочный павильон в тот момент, когда там находились люди.
Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. Пострадавшую женщину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.
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