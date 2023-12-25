Иномарка врезалась в пассажирский автобус в Бийске
Как минимум два человека обратились к врачам за помощью
25 декабря 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: прокуратура Алтайского края
Жесткая авария с участием пассажирского автобуса произошла в Бийске. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
На пересечении улиц Льва Толстого – Кирова иномарка врезалась в маршрутку, в салоне которой в момент аварии были пассажиры.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", – сказано в сообщении.
Отмечается, что на данный момент за медицинской помощью обратились как минимум два человека.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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