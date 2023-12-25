Иномарка врезалась в пассажирский автобус в Бийске

Как минимум два человека обратились к врачам за помощью

25 декабря 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Жесткая авария с участием пассажирского автобуса произошла в Бийске. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

На пересечении улиц Льва Толстого – Кирова иномарка врезалась в маршрутку, в салоне которой в момент аварии были пассажиры.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент за медицинской помощью обратились как минимум два человека.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.