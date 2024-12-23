Иномарка загорелась во дворе дома в Барнауле

Владельца автомобиля на месте не было

23 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Автомобиль загорелся под окнами дома по пр. Ленина, 142 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Вечером 21 декабря под окнами пятиэтажки в Барнауле загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Очевидцы рассказали, что возгорание произошло возле многоквартирного дома по пр. Ленина 142. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и потушили иномарку. Владельца авто на месте не видели.

Причина возгорания неизвестна.