Иномарка загорелась во дворе дома в Барнауле
Владельца автомобиля на месте не было
23 декабря 2024, 10:15, ИА Амител
Автомобиль загорелся под окнами дома по пр. Ленина, 142 / Фото: "Инцидент Барнаул"
Вечером 21 декабря под окнами пятиэтажки в Барнауле загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Очевидцы рассказали, что возгорание произошло возле многоквартирного дома по пр. Ленина 142. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия и потушили иномарку. Владельца авто на месте не видели.
Причина возгорания неизвестна.
18:54:04 23-12-2024
С крыльца неудачно съехал ((
19:00:10 23-12-2024
и припарковано с нарушениями. вот попал