Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому языку для поступления в вуз
Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года
24 декабря 2024, 17:00, ИА Амител
С 2025 года иностранных абитуриентов российских вузов обяжут проходить тестирование на знание русского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдаче русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы", – заявил зампред правительства.
Также Чернышенко отметил, что эта работа ведется планомерно. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тыс. иностранцев.
Согласно данным Минобрнауки РФ, сейчас в российских вузах обучаются 380 тыс. иностранных студентов.
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