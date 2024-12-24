Иностранцев обяжут сдавать тест по русскому языку для поступления в вуз

Изменения вступят в силу с 1 апреля 2025 года

24 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Ben Mullins

С 2025 года иностранных абитуриентов российских вузов обяжут проходить тестирование на знание русского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"В соответствии с приказом, который уже подписан министром образования, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдаче русского языка для всех иностранцев, которые поступают <…> в российские вузы", – заявил зампред правительства.

Также Чернышенко отметил, что эта работа ведется планомерно. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году обучать в университетах страны не менее 500 тыс. иностранцев.

Согласно данным Минобрнауки РФ, сейчас в российских вузах обучаются 380 тыс. иностранных студентов.