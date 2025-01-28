Иностранцы попытались вывезти из Алтайского края нефрит стоимостью более 60 млн рублей
При этом документов для законного вывоза камней у перевозчика не было
28 января 2025, 08:45, ИА Амител
В Алтайском крае таможенники пресекли попытку вывоза из РФ 6,5 тонны незаконно добытого белого нефрита. Стоимость партии камней составила более 60 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.
Группа иностранцев планировала перевезти нефрит в одну из стран ближнего зарубежья. При этом злоумышленники использовали документы с фальшивыми сведениями о происхождении камней.
Автомобиль с нелегально добытым нефритом задержали в пропускном пункте Веселоярск. Внутри находились глыбы зеленого нефрита и необработанные бруски белого нефрита. Документы, необходимые для законного вывоза камней за границу, у перевозчика отсутствовали.
"По факту попытки контрабанды стратегически важных ресурсов группой лиц по предварительному сговору в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. За преступление предусмотрено лишение свободы до десяти лет и штраф до 1 млн рублей", – заключили в таможенной службе.
09:21:53 28-01-2025
У нас чё в крае нифрит есть чтоли ?
Всё прощай бедная жизнь ))) !
(Тока он пади не наш, а москвичей ?)
09:52:15 28-01-2025
Гость (09:21:53 28-01-2025) У нас чё в крае нифрит есть чтоли ?Всё прощай бедная жиз... Томульское и Муйнохское проявления нефрита - но это КАгач в РА
09:53:10 28-01-2025
У нас есть все- но собственники москвичи!!!