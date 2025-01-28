Иностранцы попытались вывезти из Алтайского края нефрит стоимостью более 60 млн рублей

При этом документов для законного вывоза камней у перевозчика не было

28 января 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: Федеральная таможенная служба

В Алтайском крае таможенники пресекли попытку вывоза из РФ 6,5 тонны незаконно добытого белого нефрита. Стоимость партии камней составила более 60 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Группа иностранцев планировала перевезти нефрит в одну из стран ближнего зарубежья. При этом злоумышленники использовали документы с фальшивыми сведениями о происхождении камней.

Автомобиль с нелегально добытым нефритом задержали в пропускном пункте Веселоярск. Внутри находились глыбы зеленого нефрита и необработанные бруски белого нефрита. Документы, необходимые для законного вывоза камней за границу, у перевозчика отсутствовали.