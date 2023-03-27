Иностранец пытался въехать в Россию под Рубцовском и попался на взятке пограничнику

Мужчина передал 40 тысяч рублей сотруднику погрануправления ФСБ, чтобы попасть в страну, когда въезд ему ранее уже запретили

27 марта 2023, 18:38, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В Рубцовске возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего иностранца, которого подозревают в даче взятки пограничнику. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина хотел попасть в Россию, когда въезд ему уже был запрещён.

13 марта подозреваемый, находясь в автомобильном пункте пропуска Веселоярск в Рубцовском районе, передал сотруднику погрануправления ФСБ 40 тысяч рублей, чтобы "решить вопрос" с въездом. Сразу после передачи средств его задержали сотрудники УФСБ.

Сейчас следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установления иных фактов противоправной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.