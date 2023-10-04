Иностранные фильмы продолжают лидировать в российском прокате
Уход студий не помешал контенту привлекать зрителя в залы
04 октября 2023, 23:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Зарубежные фильмы в России остаются популярными, несмотря на официальный уход иностранных студий и наращивание объемов производства отечественного кино. Об этом сообщает РБК.
Среди лидеров списка по популярности есть и российские картины. Например, первое место по сборам собирает "Чебурашка", а второе – "Вызов".
Но уже на четвертом месте, например, расположился недавний релиз четвертой части серии о наемном убийце Джоне Уике.
Также в топ-10 вошел мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы".
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