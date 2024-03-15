Иностранные поставщики начали блокировать параллельный импорт в РФ
По словам собеседников "Ъ", компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ
15 марта 2024, 22:04, ИА Амител
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники среди ретейлеров.
По словам собеседников, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в РФ. Продавцы допускают полное исчезновение брендов в продаже, но надеются, что в таком случае их заменят турецкие и китайские товары.
Исполнительный директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Сергей Ли рассказал, что ограничивать параллельный импорт уже начал Electrolux Group, которому принадлежат марки Electrolux и Zanussi. При этом другой собеседник отметил, что в их сети продукция Electrolux не продается с февраля 2022 года по причине серьезного удорожания на фоне более бюджетных аналогов.
22:29:59 15-03-2024
Они хотели своими санкциями, чтобы мы стали бедными. Но мы подготовились и стали бедными заранее.
08:21:19 16-03-2024
Мне и до санкций было дорого покупать данные марки. Пусть задавятся. Не боятся, что у Китая теперь совсем в гору пойдут дела.?
08:38:31 16-03-2024
Гость (08:21:19 16-03-2024) Мне и до санкций было дорого покупать данные марки. Пусть за... У Китая то в гору, а у тебя под откос
08:33:13 16-03-2024
Всё проще, надо делать своё (желательно почти всё.. ), ресурсы пока ещё есть.. планировать однако, надо.
10:33:43 17-03-2024
dok_CФ (08:33:13 16-03-2024) Всё проще, надо делать своё (желательно почти всё.. ), ресур... Ну попробуйте сделайте или вы думаете это тяп ляп и готово? Без инженеров, разработчиков, оборудования, подготовленных рабочих? Без всего, куда надо было вкладываться все эти 30 лет, а не разваливать. А сейчас на выходе вы получите доску такую, знаете, деревянная такая по краю, а в середине из металла и волнами мелкими идет. Это то, на чем наши разработки и производство остановилось, перед наплывом в страну импорта.
10:27:21 16-03-2024
вообще пофигу, если честно. качество у них, в последнее время, ничем не отличается от китайского, заполнившего магазины. +- все одинаково, а ценник в разы выше.
ностальгирующие по брендовой технике, которая была 15-20 лет назад, забудьте- такого качества уже давно нет и не будет.