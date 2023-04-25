Инспекция нашла нарушения в управлении многоэтажкой на Челюскинцев в Барнауле

В доме одновременно работают ТСН и управляющая компания, что противоречит закону

25 апреля 2023, 09:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края нашли нарушения в управлении многоэтажкой на Челюскинцев, 76, в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

В доме одновременно работают ТСН "Монтажник" и управляющая компания "Возрождение", что противоречит закону.

В ведомстве отметили, что не получали никакой информации о ТСН "Монтажник", а также данные о ней отсутствуют в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. При этом ТСН обслуживает два подъезда дома, что подтверждается платёжными документами.

Нарушения обнаружили и у "Возрождения". В системе не нашли протокола о голосовании, утверждающий выбор совета дома и наделение его полномочиями, а также актов о предоставляемых услугах с подписью жильцов.

Инспекция направила в ТСН "Монтажник" и УК "Возрождение" письма с призывом соблюдать решение собственников дома, а в мэрию – с просьбой оказать жильцам информационную поддержку.