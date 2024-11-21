Институт Пушкина выбрал слово 2024 года

Помимо лидера выделили слова "семья", "искусственный интеллект", "выборы" и "квадробер"

21 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Памятник Пушкину / Фото: pxhere.com/ru/photo/543370

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина назвал словом 2024 года слово "Пушкин". Ключевыми словами года также стали "семья", "искусственный интеллект", "выборы" и "квадробер", сообщили ТАСС в пресс-службе института.

В преддверии Дня словарей и энциклопедий эксперты-русисты выбрали слово года "Пушкин". Оно отражает ключевые события и тенденции, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2024 году. По мнению экспертов, 2024 год можно считать годом Пушкина: интерес к поэту и его творчеству сохраняется.

Помимо "Пушкина", эксперты выделили еще четыре ключевых слова года: "семья", "искусственный интеллект", "выборы" и "квадробер". Активизация слова "семья" связана с объявлением 2024 года Годом семьи в России. Словосочетание "искусственный интеллект" и аббревиатура "ИИ" остаются в топе популярных слов медиа- и интернет-коммуникаций с ноября 2022 года. Рост употребления слова "выборы" связан с выборами президента России и США. Слово "квадробер" чаще всего предлагали участники народного голосования, его популярность быстро растет.