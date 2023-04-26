Инструкция по безопасности. Как купить в кредит автомобиль с пробегом?
В компании "Сибирь Авто" дали советы, как быстро и просто приобрести авто
26 апреля 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLBhfre2
Покупка нового автомобиля всегда была недешёвым удовольствием. А в последний год для многих стала и вовсе недоступной. Автоэксперты хором говорят, что сейчас наступило время машин с пробегом: тут и цена намного приятнее, и вариантов много. Но такой автомобиль нужно правильно выбирать, чтобы и кредит не кусался, и машина не оказалась полна "котов в мешке".
Как выбрать "железного друга", найти выгодные условия займа и где оформить машину – дельные советы дали в компании "Сибирь Авто".
Какое авто подходит для покупки в кредит?
Начнём с того, что купить в кредит сейчас можно вообще любое авто. Само собой, новое, б/у в салонах, которые занимаются продажей машин с пробегом, с "Дрома", "Авито" или даже у брата-свата.
Где выбрать авто и оформить кредит?
А вот как раз в автосалоне "Сибирь Авто" в барнаульском ТРЦ "Весна". Компания продаёт машины с пробегом с 2016 года. У них есть большой парк собственного транспорта, который можно сразу прийти и посмотреть. Авто на любой вкус и кошелёк: исправные, проверенные и полностью готовые к покупке.
На сайте компании указаны все имеющиеся в наличии автомобили с реальными ценами. Они такими же и останутся, когда вы придёте с салон. Вам не увеличат стоимость машины и не будут навязывать дополнительные услуги. На сайте есть кредитный калькулятор, где вы сможете рассчитать сумму ежемесячного платежа на конкретную модель.
В салоне вы сможете осмотреть и протестировать машину, а при необходимости оформить кредит. Сотрудники делают заявки во все банки-партнёры единовременно, и после ответа выбирают самые подходящие для клиента условия. Это занимает всего несколько минут.
Как купить автомобиль "с рук"?
Если вы собираетесь покупать автомобиль с "Дрома", "Авито" или у любого другого человека, достаточно просто оставить заявку (и тут же рассчитать примерную стоимость платежа по кредиту) на этом сайте. Сотрудники перезвонят и помогут на всех этапах покупки. Проверят авто технически и юридически, дадут оценку и проконсультируют по кредиту.
Как оформить кредит и какие документы нужны?
Есть три простых варианта:
- оставить заявку дистанционно на сайте;
- позвонить менеджеру по номеру 8 (385-2) 99-67-35;
- прийти в салон лично по адресу Барнаул, ул. Малахова, 86в.
Для оформления кредита необходимо всего два документа: паспорт и водительское удостоверение / СНИЛС. При оформлении дистанционной заявки можно прислать фотографии документов.
- Автомобили / Фото: "Сибирь-Авто"
- Автомобили / Фото: "Сибирь-Авто"
- Автомобили / Фото: "Сибирь-Авто"
- Автомобили / Фото: "Сибирь-Авто"
- Автомобили / Фото: "Сибирь-Авто"
- Автомобили / Фото: "Сибирь-Авто"
Преимущества покупки авто через "Сибирь Авто":
- вы не тратите время на то, чтобы бегать по банкам. Специалист сам сформирует заявку и направит её во все банки-партнёры (Росгосстрах, ВТБ, Тинькофф Банк, БыстроБанк и другие);
- менеджеры компании готовят документы сразу для ГИБДД, в том числе и договор купли-продажи;
- компания проверяет все автомобили на предмет залога, ареста, в том числе и через банки-партнёры.
А ещё в компании можно оформить техническую гарантию на автомобиль. И опять же только по вашему желанию, ничего навязывать вам не будут. Техгарантия Karso оформляется на автомобили с пробегом и ввезённые по параллельному импорту. Гарантия действует, даже если автомобиль был в авариях и установлены неоригинальные запчасти. В том числе и контрактные.
Требования к авто:
- все марки и модели, включая авто с правым рулём;
- возраст автомобиля до 20 лет;
- пробег на момент оформления до 250 000 км.
Салон автомобилей с пробегом "Сибирь Авто"
Адрес: Барнаул, улица Малахова, 86в (ТРЦ "Весна")
Тел.: 8(3852) 99-66-35
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