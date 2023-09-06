Инструктор автошколы в Барнауле пойдет под суд за "помощь" в получении прав

Граждане передавали инструктору деньги как лично, так и переводили на банковский счет. Суммы были разные — от 16 тысяч до 41 тысячи рублей. Средства мужчина оставлял себе

06 сентября 2023, 16:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Барнаула, которого обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, мужчина работал инструктором в автошколе и предлагал ученикам за деньги посодействовать в получении прав, но распоряжался средствами по своему усмотрению.

Как установили следователи, в период с 2020 по 2021 год мужчина узнал, что несколько знакомых, в том числе обучавшихся у него, не смогли сдать практический экзамен. Тогда мужчина соврал им о знакомстве с сотрудником ГИБДД, который якобы может помочь в сдаче экзамена за плату.

Граждане передавали инструктору деньги как лично, так и переводили на банковский счет. Суммы были разные – от 16 тысяч до 41 тысячи рублей. Средства мужчина оставлял себе.

Следователи собрали достаточные доказательства преступления и передали дело на рассмотрение в суд.