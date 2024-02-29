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Интересы человека в центре внимания. Томенко о послании Путина Федеральному собранию

Объявленные сегодня пять новых нацпроектов позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион

29 февраля 2024, 20:27, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22
Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в центре внимания находятся интересы человека – от повышения доходов до улучшения качества образования и медицины, помощи старшему поколению, подготовки кадров и других сфер экономики.

Губернатор подчеркнул, что много внимания Путин уделил повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что актуально в Алтайском крае. Например, новая программа "Земский работник культуры", которая будет запущена в России по аналогии с "Земским доктором". Она была в числе предложений от доверенных лиц главы государства на Алтае.

"Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни. Это касается масштабных программ и действенных инструментов, позволивших нам активно строить и ремонтировать детские сады, школы, медучреждения, дороги, приводить в порядок коммунальную инфраструктуру и благоустраивать парки, скверы и другие общественные пространства", – сказал Томенко.Он добавил, что объявленные сегодня пять новых нацпроектов позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион. Запрос на это сохраняется как у жителей Алтайского края, так и у граждан России в целом, отметил Томенко.

"По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах. Работы нам предстоит много, но нет сомнений, что вместе мы справимся", – заключил губернатор.

Виктор Томенко Политика
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Комментарии 9

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Гость

22:02:52 29-02-2024

Томенко будет надеятся на помощь государства, а самим зарабатывать слабо,я бы тоже хотел надеяться на помощь, сидят в креслах штаны протирают и бешеную зарплату получают а толку ноль.

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Гость

22:06:03 29-02-2024

"позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион" А ранее не позволяли?

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Гость

08:13:17 01-03-2024

Гость (22:06:03 29-02-2024) "позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно...
Позволяли.Но непланомерно и не поступательно.

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Джеки Русски

22:46:37 29-02-2024

Потому и лекарства сердечникам и астматика по льготе не выдаю по два,три месяца,а то и по десять

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Гость

09:14:58 01-03-2024

А можно фамилию того человека? Чьи интересы в центре внимания.

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Гость

10:54:19 01-03-2024

Гость (09:14:58 01-03-2024) А можно фамилию того человека? Чьи интересы в центре внимани... — Я артист бoльших и малых академических театрoв. А фамилия мoя... фамилия моя слишкoм известная, чтoбы я ее называл.

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гость

10:58:31 01-03-2024

Столько негатива идёт на работу краевого правительства ,значит необходимо что то решать этому правительству. Никаких выводов и самокритики нет в обще. Если так будет продолжаться и будут афишировать только "одну сторону медали" и не обсуждать и решать насущные проблемы жителей края и города ,то недоверие к чиновникам может привести к непредсказуемым последствиям.

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Гость

11:33:16 01-03-2024

Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни(c)

спасибо, отец, что напомнил. А то забывается. если это часто не повторять

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Александр

12:30:31 01-03-2024

А ему что. Срок свой отбудет и в сенаторы. А вы тут оставайтесь как хотите.

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