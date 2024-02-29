Интересы человека в центре внимания. Томенко о послании Путина Федеральному собранию
Объявленные сегодня пять новых нацпроектов позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион
29 февраля 2024, 20:27, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в центре внимания находятся интересы человека – от повышения доходов до улучшения качества образования и медицины, помощи старшему поколению, подготовки кадров и других сфер экономики.
Губернатор подчеркнул, что много внимания Путин уделил повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что актуально в Алтайском крае. Например, новая программа "Земский работник культуры", которая будет запущена в России по аналогии с "Земским доктором". Она была в числе предложений от доверенных лиц главы государства на Алтае.
"Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни. Это касается масштабных программ и действенных инструментов, позволивших нам активно строить и ремонтировать детские сады, школы, медучреждения, дороги, приводить в порядок коммунальную инфраструктуру и благоустраивать парки, скверы и другие общественные пространства", – сказал Томенко.Он добавил, что объявленные сегодня пять новых нацпроектов позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион. Запрос на это сохраняется как у жителей Алтайского края, так и у граждан России в целом, отметил Томенко.
"По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах. Работы нам предстоит много, но нет сомнений, что вместе мы справимся", – заключил губернатор.
22:02:52 29-02-2024
Томенко будет надеятся на помощь государства, а самим зарабатывать слабо,я бы тоже хотел надеяться на помощь, сидят в креслах штаны протирают и бешеную зарплату получают а толку ноль.
22:06:03 29-02-2024
"позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион" А ранее не позволяли?
08:13:17 01-03-2024
Гость (22:06:03 29-02-2024) "позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно...
Позволяли.Но непланомерно и не поступательно.
22:46:37 29-02-2024
Потому и лекарства сердечникам и астматика по льготе не выдаю по два,три месяца,а то и по десять
09:14:58 01-03-2024
А можно фамилию того человека? Чьи интересы в центре внимания.
10:54:19 01-03-2024
Гость (09:14:58 01-03-2024) А можно фамилию того человека? Чьи интересы в центре внимани... — Я артист бoльших и малых академических театрoв. А фамилия мoя... фамилия моя слишкoм известная, чтoбы я ее называл.
10:58:31 01-03-2024
Столько негатива идёт на работу краевого правительства ,значит необходимо что то решать этому правительству. Никаких выводов и самокритики нет в обще. Если так будет продолжаться и будут афишировать только "одну сторону медали" и не обсуждать и решать насущные проблемы жителей края и города ,то недоверие к чиновникам может привести к непредсказуемым последствиям.
11:33:16 01-03-2024
Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни(c)
спасибо, отец, что напомнил. А то забывается. если это часто не повторять
12:30:31 01-03-2024
А ему что. Срок свой отбудет и в сенаторы. А вы тут оставайтесь как хотите.