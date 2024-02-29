Интересы человека в центре внимания. Томенко о послании Путина Федеральному собранию

Объявленные сегодня пять новых нацпроектов позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион

29 февраля 2024, 20:27, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в центре внимания находятся интересы человека – от повышения доходов до улучшения качества образования и медицины, помощи старшему поколению, подготовки кадров и других сфер экономики.

Губернатор подчеркнул, что много внимания Путин уделил повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что актуально в Алтайском крае. Например, новая программа "Земский работник культуры", которая будет запущена в России по аналогии с "Земским доктором". Она была в числе предложений от доверенных лиц главы государства на Алтае.

"Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни. Это касается масштабных программ и действенных инструментов, позволивших нам активно строить и ремонтировать детские сады, школы, медучреждения, дороги, приводить в порядок коммунальную инфраструктуру и благоустраивать парки, скверы и другие общественные пространства", – сказал Томенко.Он добавил, что объявленные сегодня пять новых нацпроектов позволят властям Алтайского края планомерно и поступательно развивать регион. Запрос на это сохраняется как у жителей Алтайского края, так и у граждан России в целом, отметил Томенко.

"По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется выделить существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших селах. Работы нам предстоит много, но нет сомнений, что вместе мы справимся", – заключил губернатор.