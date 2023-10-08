Инвестиционный советник рассказал, как россияне тратят деньги впустую
При разовых тратах потеря денег не так заметна, но на дистанции люди спускают очень много
08 октября 2023, 16:38, ИА Амител
Инвестиционный советник Юлия Питка рассказала о том, как россияне тратят деньги впустую. Ее слова передает "Российская газета".
По словам специалиста, основные траты большинства жителей страны – платежи по кредитам. В случае с ипотекой они могут составлять до 50% от всего заработка.
Большие затраты люди совершают на различные необдуманные покупки, которые не были вписаны в семейный бюджет. Подписки на различные платформы эксперт отнесла к "пустым тратам".
Питка добавила, что часто люди тратятся на покупку алкоголя, сигарет, кофе и бизнес-ланчей. При разовых тратах такие покупки не сильно бьют по бюджету, но на дистанции набирается довольно внушительная сумма.
18:28:16 08-10-2023
Это чего способ уменьшить инфляцию? Ни ешь , ни пей , инфляция 4процента. Ура мы победили. Зато к пенсии будут деньги, если будут?
20:32:28 08-10-2023
Да уж, для того, чтобы выдавать такое, надо быть обязательно инвестиционным советником. Эта посоветует...
20:33:16 08-10-2023
Иногда мелочи так радуют душу, пусть и бесполезные!
23:42:07 08-10-2023
Если до 2014 года люди брали кредиты на машину, квартиру, путешествия, образование, то сейчас просто на еду. Не на деликатесы , а на картошку, мясо, рыбу и т.д.Просто с такой зарплатой по другому для многих россиян не возможно выжить. И чем дальше - тем больше проблема. В среднем каждая семья имеет кредит в 200 000 руб. Это еще раз подчеркивает, что Москва - не Россия. А этому эксперту надо не со своей зарплатой сравнивать , а больше путешествовать по РФ.
08:51:59 09-10-2023
Гость (23:42:07 08-10-2023) Если до 2014 года люди брали кредиты на машину, квартиру, пу... Ври в другом месте про кредиты на еду. За май 2023 года в России были куплены 72 171 новый автомобиль, а это в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.
10:56:49 09-10-2023
Гость (08:51:59 09-10-2023) Ври в другом месте про кредиты на еду. За май 2023 года в Ро... Раскрой глаза! Сплошь и рядом люди расплачиваются за продукты кредитными картами.Не просто картами, а именно кредитными, с заемными деньгами. Первейшие партнёры банков в этой истории именно продовольственные магазины: Лента, Пятерочка и другие