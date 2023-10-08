Инвестиционный советник рассказал, как россияне тратят деньги впустую

При разовых тратах потеря денег не так заметна, но на дистанции люди спускают очень много

08 октября 2023, 16:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Инвестиционный советник Юлия Питка рассказала о том, как россияне тратят деньги впустую. Ее слова передает "Российская газета".

По словам специалиста, основные траты большинства жителей страны – платежи по кредитам. В случае с ипотекой они могут составлять до 50% от всего заработка.

Большие затраты люди совершают на различные необдуманные покупки, которые не были вписаны в семейный бюджет. Подписки на различные платформы эксперт отнесла к "пустым тратам".

Питка добавила, что часто люди тратятся на покупку алкоголя, сигарет, кофе и бизнес-ланчей. При разовых тратах такие покупки не сильно бьют по бюджету, но на дистанции набирается довольно внушительная сумма.