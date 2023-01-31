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Инженер из Германии переехал на Алтай из-за гендерной политики в школах

Сейчас семья Зелингер живёт в Степном, где ведёт собственное хозяйство. Они продают прополис и ведут блог о семейной жизни

31 января 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Инженер Audi Владислав Зелингер бросил работу в Германии и переехал строить фермерское хозяйство на Алтай. Как сообщает Telegram-канал Mash, там он столкнулся с навязыванием "новой этики", тогда как ему хотелось простого образа жизни в кругу семьи. 

Зелингер живёт в селе Степном Алтайского края вместе со своей женой и дочкой. Причин для переезда несколько – новая гендерная политика, которую навязывали в школе, и желание оказаться на природе. Его супруга ради собственной земли бросила работу воспитательницы в детском саду.

Здесь у них небольшое хозяйство, они продают прополис и ведут блог о семейной жизни. Сам Владислав подчёркивает, что не поддерживает тенденции, а простая жизнь в окружении кур, овец и индюков как-то ближе к сердцу. 

Комментарии 17

  • Что-то натворил в Германии, вот и сбежал. Нет в школах давления на детей. И нет пропоганды.
    31 января, Гость   Ответить
  • Очередные сектанты подкатили
    01 февраля, Гость   Ответить
  • новая гендерная политика, которую навязывали в школе --- что ему навязывали?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Нет в школах давления на детей --- а другие говорят говорят есть. Это зависит от того, кто говорит. Но то, что там не два пола, а больше, это говорят обе стороны
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Но то, что там не два пола, а больше, это говорят обе стороны------- зачем вы пытаетесь что то доказать представителю пятого пола?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Нет в школах давления на детей. И нет пропоганды.==================угу, так обычно говорят представители ЛГБТ, которые там давят и навязывают свои больные фантазии детям в школах.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • видимо бывают - есть разные школы... то же от некоторых слышал, нет дыма без огня я думаю
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ПропОганды нет конечно, а пропАганда есть
    01 февраля, Гость   Ответить
  • у меня какое-то двойственное отношение к таким переселенцам. Сначала они сбежали в сытую жизнь из России, теперь бегут от пропаганды из европы. Как-то это ... приспособленцы...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Многих знаю, которые вернулись. Хорошие работники, порядочные люди. России это только на пользу.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Наши немцы чаще непьющие и работящие. И у наших 2 пола
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нет ничего плохого в том, что люди ищут идеального места, меня больше пугают люди, даже здесь в Барнауле таких масса, которые просидели всю жизнь на одном месте, а порой в одной квартире/доме.....
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Искать лучшее место - это нормально
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Ну как там говорил Димон, "свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики"
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Немец по имени Владислав. Наверное его лучший друг француз по имени Ашот.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Западникам всегда тяжело принимать реальность. Выросшие на голивудской сказке и идеализирующие Запад, они приходят в невероятное недоумение от подобных сюжетов. А потом недоумение сменяется гневом и оскорблениями. А всё потому, что Владислав разрушил их сказочный мир. ))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А вы интервью его слышали? «Гомосексуализм прям навязывают. Каждый, пусть делает, что он хочет, но мне это было очень неприятно». Вот она -- толерастня европейская. Этот фриц даже не осознаёт того, что именно такой подход(попустительство)"пусть каждый делает, что он хочет" и довёл его страну и его самого туда, где они и находятся. 
    03 февраля, Гость   Ответить
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