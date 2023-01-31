Инженер из Германии переехал на Алтай из-за гендерной политики в школах

Сейчас семья Зелингер живёт в Степном, где ведёт собственное хозяйство. Они продают прополис и ведут блог о семейной жизни

31 января 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Инженер Audi Владислав Зелингер бросил работу в Германии и переехал строить фермерское хозяйство на Алтай. Как сообщает Telegram-канал Mash, там он столкнулся с навязыванием "новой этики", тогда как ему хотелось простого образа жизни в кругу семьи.

Зелингер живёт в селе Степном Алтайского края вместе со своей женой и дочкой. Причин для переезда несколько – новая гендерная политика, которую навязывали в школе, и желание оказаться на природе. Его супруга ради собственной земли бросила работу воспитательницы в детском саду.

Здесь у них небольшое хозяйство, они продают прополис и ведут блог о семейной жизни. Сам Владислав подчёркивает, что не поддерживает тенденции, а простая жизнь в окружении кур, овец и индюков как-то ближе к сердцу.