Инженер рассказал, как понять, что батареи нужно срочно менять
В первую очередь следует обратить внимание на нагрев радиаторов
10 октября 2024, 08:36, ИА Амител
Главный инженер строительной компании "Скрипка девелопмент" Антон Мокроусов назвал признаки того, что батарею пора менять. Как сообщает "Секрет фирмы", определить возможные проблемы реально еще до появления протечек.
В первую очередь следует обратить внимание на нагрев радиаторов. Если он неравномерный, – одна часть горячая, вторая – холодная, – это может говорить о коррозии или воздушных пробках.
"Если есть доступ к тепловизору, тогда можно упростить проверку неравномерного распределения температуры на поверхности радиатора. Холодные участки могут указывать на засоры, коррозию или проблемы с циркуляцией теплоносителя", – объяснил специалист.
Еще один признак – необычные шумы или вибрации. Они возникают в батарее при неполадках с давлением или циркуляцией воды. Также обращайте внимание на ржавые или темные пятна на поверхности: они могут сигнализировать о коррозии и даже скором выходе радиатора из строя.
Мокроусов отметил, что чаще всего проблемы встречаются в старых домах с чугунными радиаторами и стальными трубами. Внутри первых с годами скапливаются отложения, а вторые подвержены коррозии.
Также инженер считает неудачными вертикальные однотрубные батареи. Их когда-то устанавливали из-за простоты монтажа и экономичности. При этом теплоноситель в них проходит последовательно через все радиаторы. В результате износ или засорение в одном месте влияет на работу всей системы.
11:24:14 10-10-2024
"В результате износ или засорение в одном месте влияет на работу всей системы." = повод проверить всю систему (засоры), иначе частичный ремонт не даст эффективности всей системы отопления..