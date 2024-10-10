Инженер рассказал, как понять, что батареи нужно срочно менять

В первую очередь следует обратить внимание на нагрев радиаторов

10 октября 2024, 08:36, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

Главный инженер строительной компании "Скрипка девелопмент" Антон Мокроусов назвал признаки того, что батарею пора менять. Как сообщает "Секрет фирмы", определить возможные проблемы реально еще до появления протечек.

В первую очередь следует обратить внимание на нагрев радиаторов. Если он неравномерный, – одна часть горячая, вторая – холодная, – это может говорить о коррозии или воздушных пробках.

"Если есть доступ к тепловизору, тогда можно упростить проверку неравномерного распределения температуры на поверхности радиатора. Холодные участки могут указывать на засоры, коррозию или проблемы с циркуляцией теплоносителя", – объяснил специалист.

Еще один признак – необычные шумы или вибрации. Они возникают в батарее при неполадках с давлением или циркуляцией воды. Также обращайте внимание на ржавые или темные пятна на поверхности: они могут сигнализировать о коррозии и даже скором выходе радиатора из строя.

Мокроусов отметил, что чаще всего проблемы встречаются в старых домах с чугунными радиаторами и стальными трубами. Внутри первых с годами скапливаются отложения, а вторые подвержены коррозии.

Также инженер считает неудачными вертикальные однотрубные батареи. Их когда-то устанавливали из-за простоты монтажа и экономичности. При этом теплоноситель в них проходит последовательно через все радиаторы. В результате износ или засорение в одном месте влияет на работу всей системы.