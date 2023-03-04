iPhone 14 в новом цвете могут презентовать уже на следующей неделе
Последний раз жёлтый цвет использовался в iPhone 11
04 марта 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: MacRumors
Apple может представить жёлтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus на следующей неделе, пишет MacRumors.
В последний раз компания использовала этот цвет в iPhone 11. При этом неясно, собираются ли купертиновцы использовать эту же расцветку для iPhone 14 Pro, так как она может быть слишком похожа на существующий золотой вариант.
Отметим, что Apple и ранее выпускала айфоны в новых цветах после их выхода. Так, весной 2022 года вышел iPhone 13 и iPhone 13 Pro в зелёном цвете, а весной 2021-го выпустили iPhone 12 с фиолетовым корпусом.
Ранее сообщалось, что iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в России в прошлом году.
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