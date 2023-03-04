iPhone 14 в новом цвете могут презентовать уже на следующей неделе

Последний раз жёлтый цвет использовался в iPhone 11

04 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: MacRumors

Apple может представить жёлтые iPhone 14 и iPhone 14 Plus на следующей неделе, пишет MacRumors.

В последний раз компания использовала этот цвет в iPhone 11. При этом неясно, собираются ли купертиновцы использовать эту же расцветку для iPhone 14 Pro, так как она может быть слишком похожа на существующий золотой вариант.

Отметим, что Apple и ранее выпускала айфоны в новых цветах после их выхода. Так, весной 2022 года вышел iPhone 13 и iPhone 13 Pro в зелёном цвете, а весной 2021-го выпустили iPhone 12 с фиолетовым корпусом.

Ранее сообщалось, что iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в России в прошлом году.