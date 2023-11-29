Ипотечные ставки захотели привязать к уровню зарплат жителей в разных регионах
Одинаковые условия для всех субъектов – это не совсем честно, считает депутат Сергей Пахомов
29 ноября 2023, 12:15, ИА Амител
В Госдуме рассматривают вариант привязки ставок по льготной ипотеке к уровню зарплат в регионах, сообщил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
"Одинаковые условия, к примеру, для Костромской области и для Москвы – это не совсем честно. Один из вариантов рассматривается от уровня заработных плат, от бюджетной обеспеченности региона", – цитирует парламентария ТАСС.
Еще одним перспективным вариантом распространения льготных программ обеспечения жильем российских семей депутаты считают появление некоммерческого найма, когда человек может без первого взноса получить квартиру в аренду и в последующем выкупить ее на определенных условиях. Депутаты совместно с "Дом.рф" сейчас разрабатывают экономический механизм такой программы, добавил Пахомов.
По его мнению, также считается перспективным развитие льготных ипотечных программ для индивидуального жилищного строительства.
12:34:04 29-11-2023
А давайте проценты привяжем к доходу допустим для спорта -0.05% т.е. ипотека будет дешеветь , а кто получает тысяч от 300 у тех будут 50% годовых классно же
14:13:45 29-11-2023
Значит, АК ждут низкая ипотечная ставка и неподъемные цены на квартиры. Их раскупят москвичи, а местные жители будут бомжами. Отличный план.
18:28:53 29-11-2023
У них там уже совсем фляжка свистит? В честь чего кредитные ставки то должны быть привязаны к чему-либо, кроме ключевой ставки ЦБ?