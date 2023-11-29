Ипотечные ставки захотели привязать к уровню зарплат жителей в разных регионах

Одинаковые условия для всех субъектов – это не совсем честно, считает депутат Сергей Пахомов

29 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

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В Госдуме рассматривают вариант привязки ставок по льготной ипотеке к уровню зарплат в регионах, сообщил председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Одинаковые условия, к примеру, для Костромской области и для Москвы – это не совсем честно. Один из вариантов рассматривается от уровня заработных плат, от бюджетной обеспеченности региона", – цитирует парламентария ТАСС.

Еще одним перспективным вариантом распространения льготных программ обеспечения жильем российских семей депутаты считают появление некоммерческого найма, когда человек может без первого взноса получить квартиру в аренду и в последующем выкупить ее на определенных условиях. Депутаты совместно с "Дом.рф" сейчас разрабатывают экономический механизм такой программы, добавил Пахомов.

По его мнению, также считается перспективным развитие льготных ипотечных программ для индивидуального жилищного строительства.