Ипотека, кредиты, субсидии. Что изменилось в жизни россиян осенью 2024 года?

Рассказываем об основных финансовых нововведениях

18 октября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KZDTT

Кредит. Заем / Фото: mindandi / Freepik

Изменения, произошедшие в жизни россиян осенью 2024 года, охватывают несколько значимых сфер, включая возможность продажи ипотечного жилья без участия банка, новые правила для получения кредитов и займов, а также упрощенные условия получения субсидий на оплату ЖКУ.

Продажа ипотечного жилья

С 11 сентября 2024 года заемщикам, имеющим задолженности по ипотеке, предоставлена возможность самостоятельно продавать жилье, находящееся в залоге. Однако для этого необходимо обратиться в банк за разрешением до того, как кредитное учреждение подаст иск в суд.

Банк сам устанавливает минимальную цену продажи. После завершения сделки заемщик обязан погасить остаток долга по ипотеке. Если это не удается, банк продолжит начислять проценты и неустойки на оставшуюся сумму задолженности.

Субсидии на оплату ЖКУ

С 25 сентября 2024 года граждане, которые тратят значительную долю своих доходов на оплату коммунальных услуг, могут воспользоваться новыми условиями получения субсидий. Размер субсидии может варьироваться от 50 до 100% от суммы в квитанции.

Главное изменение заключается в том, что теперь заявление на получение субсидии нужно подавать только один раз, а далее оно будет автоматически продлеваться каждые полгода, при условии, что финансовое положение заявителя не изменилось.

Выплаты за сверхурочную работу

С 1 сентября 2024 года изменился порядок расчета оплаты за сверхурочные часы. Теперь работодатели обязаны учитывать не только оклад и премии, но и компенсационные и стимулирующие выплаты. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, а все последующие – в двойном.

Эти изменения позволяют работникам получать более высокую оплату за переработки. Однако сотрудники по-прежнему могут выбрать дополнительный отгул вместо денежной компенсации за сверхурочные.

Получение кредитов и займов

С 1 сентября 2024 года были введены повышенные надбавки к коэффициентам риска для необеспеченных потребительских кредитов и займов. Центральный банк России принял это решение в связи с ускорением роста задолженности по таким кредитам. По состоянию на 1 июня 2024 года, годовой темп роста задолженности составил 18,1%, что значительно превысило темп роста доходов населения (14,2% за первый квартал 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Регулятор обратил внимание на то, что премии и разовые выплаты, включаемые в годовой доход заемщиков, способствуют занижению показателя долговой нагрузки (ПДН). Это приводит к тому, что кредиты переходят в категории с более низким ПДН, где макропруденциальные лимиты не применяются, что позволяет заемщикам брать больше кредитов.

Поэтому Банк России повысил надбавки для кредитов с низкой долговой нагрузкой и невысокими полными ставками кредитования (ПСК), за исключением наименее рискованных кредитов.

Займы в МФО

Новые правила по надбавкам распространяются как на банки, так и на микрофинансовые организации (МФО), что также усложнит условия для получения займов. Тем не менее заем в МФО не станет более сложным в плане бюрократических процедур. Более того, займы в МФО часто предлагаются на выгодных условиях, что позволяет заемщикам сэкономить на переплатах.

Одним из популярных продуктов является долгосрочный заем под залог ПТС автомобиля. Для юридических лиц (ООО и ИП) сумма займа может достигать 5 млн рублей. Физические лица могут получить заем до 500 тыс. рублей. Такой заем можно использовать на любые цели, фактически он аналогичен потребительскому кредиту, но с упрощенной процедурой. Для оформления необходимо предоставить лишь паспорт и ПТС автомобиля. Процентная ставка при этом значительно ниже, чем по другим продуктам МФО.

Важно отметить, что заем можно получить даже в случае неудачного опыта получения кредита.

Ключевым моментом при выборе микрофинансовой организации является проверка ее наличия в реестре ЦБ РФ. Проверить это можно на официальном сайте Центрального банка. При оформлении займа стоит внимательно изучить условия договора и не стесняться задавать вопросы. Сотрудники надежных МФО всегда помогут разобраться в деталях и предоставят необходимые документы.

Пример оформления займа в Барнауле

В Барнауле получить заем под залог ПТС можно в агентстве финансовых решений "Взаимодействие" (услуги предоставляет ООО МКК "Взаимодействие", ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236). Эта организация имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ и предлагает выгодные условия для получения средств на любые цели. Заем можно оформить в день обращения, а все документы будут подготовлены в течение часа.

Здесь нет скрытых платежей и комиссий: заемщик возвращает ровно ту сумму, которая указана в договоре, в строгом соответствии с законодательством. При этом автомобиль остается в собственности заемщика, и он сохраняет право пользования транспортным средством на весь срок займа.

Если вам нужна дополнительная информация о кредитах, займах и финансовых услугах, можно обратиться за консультацией по бесплатному номеру: 8 800 302-83-63.

Офис агентства финансовых решений "Взаимодействие":

г. Барнаул, ул. Гоголя, 66;

Тел.: 8 (800) 302-83-63 (звонок бесплатный);

График работы: пн-сб – с 09:00 до 19:00;

Sfgroup.ru/ barnaul ;

"ВКонтакте" ;

"Одноклассники" .ООО МКК "Взаимодействие". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Подробности по телефону 8 (800) 302-83-63.

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