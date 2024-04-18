Командующий КСИР не исключил, что после возможного нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину

18 апреля 2024, 19:45, ИА Амител

Флаг Ирана. Государство Иран / Фото: unsplash.com

Иран готов к зеркальному ответу в случае нападения Израиля на свои ядерные объекты. Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

"Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом: Израиль и его ядерные объекты будут атакованы", – сказал он.Хакталаб подчеркнул, что все израильские ядерные объекты определены и информация о них есть в распоряжении КСИР на тот случай, если потребуется нанести ответный удар. "Руки уже находятся на спусковом крючке", – подчеркнул он.

Кроме того, командующий не исключил, что после возможного нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину.