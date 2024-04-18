Иран готов к зеркальному ответу в случае нападения Израиля на свои ядерные объекты
Командующий КСИР не исключил, что после возможного нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину
18 апреля 2024, 19:45, ИА Амител
Иран готов к зеркальному ответу в случае нападения Израиля на свои ядерные объекты. Как сообщает агентство Tasnim, об этом заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.
"Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, он обязательно столкнется с нашим ответом: Израиль и его ядерные объекты будут атакованы", – сказал он.Хакталаб подчеркнул, что все израильские ядерные объекты определены и информация о них есть в распоряжении КСИР на тот случай, если потребуется нанести ответный удар. "Руки уже находятся на спусковом крючке", – подчеркнул он.
Кроме того, командующий не исключил, что после возможного нападения Израиля Тегеран может пересмотреть свою ядерную доктрину.
20:10:22 18-04-2024
Мулы в тюбетейках уже пробовали, 99% были сбиты.
20:34:06 18-04-2024
Займитесь уже своим государством, городом, двором, домом. На Иран ещё время тратить.
10:54:58 19-04-2024
Хороший пример, как надо говорить с врагом...
14:06:15 19-04-2024
У Израиля больше и лучше ракеты с ядерным зарядом, но на Израиль надо таких ракет меньше, чем на Иран. Израиль сказал что до них долетело 7 иранских ракет. Если бы они были с ядерным зарядом этого бы хватило, Израиля уже бы не было. Маленькая территория