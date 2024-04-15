В ООН уже заявили, что Ближний Восток стоит на грани масштабной войны

15 апреля 2024, 12:47, ИА Амител

Флаг Ирана. Государство Иран / Фото: unsplash.com

Ночью 14 апреля армия Ирана выпустила по Израилю десятки дронов и крылатых ракет. Погибли несколько человек, более 30 пострадали. Иран пригрозил нанести новый удар, если от Израиля последует ответ. В ООН уже заявили, что Ближний Восток стоит на грани полномасштабного конфликта. Рассказываем все, что известно сегодня о ситуации на Ближнем Востоке.

Что за конфликт разгорелся на Ближнем Востоке?

Ночью 14 апреля армия обороны Ирана выпустила беспилотники и крылатые ракеты в сторону Израиля. По данным The New York Times, было задействовано 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 баллистических ракет "земля-земля".

В пресс-службе израильской армии заявили, что всего было выпущено более 300 ракет. 99% из них перехвачены за пределами территории страны. В отражении иранского нападения участвовала ПВО США и британская авиация.

Позже в иранском Тегеране сообщили, что против Израиля проводится операция "Правдивое обещание", цель которой – атака информационного центра на границе с Сирией и авиабаза "Неватим". Также в Тегеране добавили, что таким образом страна использовала свое право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН, в ответ на удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске. Власти страны призвали США не вмешиваться в конфликт.

14 апреля глава генштаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что операция выполнена и продолжать ее не планируется. Он предупредил, что если Израиль выпустит ответный удар, в том числе по иранской территории или принадлежащих Ирану объектам "в Сирии или где-либо еще", Иран ответит более мощно и внушительно.

Сколько человек погибло в результате атаки Ирана?

Жертвами атаки Ирана на Израиль стало четверо человек. Трое мирных граждан Иордании погибли от удара дрона-камикадзе. Также в израильском городе Арад погиб 10-летний ребенок из поселения бедуинов.

Медицинская помощь, по данным израильских спецслужб, понадобилась 31 человеку. Они пострадали, когда пытались скрыться в бомбоубежищах.

Как отреагировал Израиль и Иран на происходящее?

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что, "несмотря на предотвращение нападения, военная кампания еще не окончена" и страна должна быть готова к любому сценарию. По данным источников, Тель-Авив готовил "значительный ответ", одним из вариантов которого рассматривался удар по иранским ядерным объектам.

При этом сразу же после ночной атаки президент США Джо Байден позвонил израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху. По данным источников, глава Штатов попытался убедить собеседника, что успешное отражение атаки Ирана – уже крупная победа, которая не требует ответного удара.

Джо Байден предупредил, что Штаты не поддержат акт возмездия против Ирана. Биньямин ответил, что понимает решение президента.

Иранский президент Ибрахим Раиси заявил, что исламская республика своей атакой на Израиль открыла новую страницу в собственной истории и преподала ему урок. В ходе заседания правительства он отметил, что Израиль после иранского удара по его территории в ответ на обстрел консульства Ирана в Сирии попытается нанести значительный ущерб экономике исламской республики. Он призвал к бдительности, удвоению усилий и координации действий между властями для нейтрализации подобных провокаций.

И другие страны

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности после атаки Ирана на Израиль сообщил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта.

"Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта", – сказал он.

Генсек заявил, что "ни регион, ни весь мир сегодня не могут позволить себе еще одну войну", и призвал немедленно прекратить боевые действия.

США, НАТО и другие западные союзники раскритиковали действия Тегерана. Джо Байден заявил, что он "самым решительным образом" осуждает "беспрецедентную воздушную атаку" Ирана и "его посредников, действующих из Йемена, Сирии и Ирака", на военные объекты в Израиле.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что страна "твердо стоит на стороне Израиля", и обвинил Тегеран в безответственности.

В МИД России заявили, что дополнительная эскалация конфликта на Ближнем Востоке и новые опасные провокации могут привести к росту напряженности в регионе.

Между тем в Госдуме РФ заверили, что за происходящим на Ближнем Востоке стоит Запад и лично президент США Джо Байден.

"Лидер кровавого мира своим беспечным толкованием сложной обстановки готов развязать новую войну", – отметил в телеграм-канале член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев.

Что могло стать причиной обострения конфликта на Ближнем Востоке?

Удар Тель-Авива по иранским дипломатическим объектам в Сирии – не единственная причина атаки Ирана на Израиль, отмечают эксперты. К эскалации привели и другие агрессивные действия с его стороны.

"Израильские удары по проиранским группировкам и членам КСИР происходят постоянно вот уже несколько лет. К этому обострению привела и длительная – крупнейшая за десятилетия – израильская военная операция в секторе Газа, которую в Иране власть и значительная часть общества воспринимают как жестокий геноцид палестинского народа", – приводит слова старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Ланы Раванди-Фадаи телеканал RT.

Кроме того, повлияли и действия США, в частности, политика поощрения действий Израиля. Спикер отметила, что политика США в последнее десятилетие была деструктивной и провоцировала хаос в регионе.

США, которые и создали "абсолютный хаос" на Ближнем Востоке, теперь не знают, что с ним делать, отмечает эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова. По ее словам, ситуация вышла из-под контроля Штатов.