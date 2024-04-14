Иран выпустил ракеты по Израилю. Что известно к этому часу
Одна сторона говорит о поражении целей, другая – о перехвате ракет
14 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
СМИ ночью сообщили о том, что Иран начал атаку на Израиль беспилотниками и ракетами. Рассказываем, что известно о конфликте на Ближнем Востоке к этому часу.
По данным СМИ, всего по Израилю выпустили более 200 ракет и беспилотников. Армия Израиля заявляет, что большинство из них удалось перехватить, при этом в Иране говорят о поражении назначенных целей. Также сообщалось о запуске БПЛА с территории Йемена и ракетном ударе со стороны отрядов "Хезболла" в Ливане.
В Израиле заявляют, что системы ПВО перехватили одну из иранских ракет прямо над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.
Миссия Ирана при ООН заявила, что атака – ответ на агрессию против дипломатических объектов, а также сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону. Постпред Израиля заявил, что Иран нарушает Устав ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль.
08:40:09 14-04-2024
Даже не знаю кого жалеть, басмачей или евреев ???
11:33:32 14-04-2024
Гость (08:40:09 14-04-2024) Даже не знаю кого жалеть, басмачей или евреев ???... себя друг мой, себя....
Как и было предсказано 3 мировая война начнётся на востоке....
11:48:43 14-04-2024
Гость (08:40:09 14-04-2024) Даже не знаю кого жалеть, басмачей или евреев ???...
Хахаха. Просто становится радостно от таких вестей
09:54:42 14-04-2024
Да уж теперь не остановишь .
10:38:22 14-04-2024
Жириновский прорицатель.
10:41:07 14-04-2024
Послушайте Пинхаса Полонского, Михаила Финкеля, раввина Булочника, Авраама Шмулевича... И вы быстро определитесь на чьей вы стороне!... Сомнений не будет.
10:48:22 14-04-2024
Вот у кого надо учиться решительности.
13:41:17 14-04-2024
Вы лучше мне объясните, почему американские reaper до сих пор летают над черным морем, почему мы с ними сюсюкаемся.
15:29:19 14-04-2024
Мазай (13:41:17 14-04-2024) Вы лучше мне объясните, почему американские reaper до сих по... Там проходит красная линия,но она тонюсенькая.
18:39:04 14-04-2024
Вот так. Теперь в Израиле всех клещей весенних сожгли. А те у этих.
07:35:51 15-04-2024
Одна сторона говорит о поражении целей, другая – о перехвате ракет ----- как с Украиной. Дети, когда играют, кричат, я тебя убил, нет я тебя убил