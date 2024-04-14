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Иран выпустил ракеты по Израилю. Что известно к этому часу

Одна сторона говорит о поражении целей, другая – о перехвате ракет

14 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Беспилотники в небе над Израилем / Кадр из видео / Shot
Беспилотники в небе над Израилем / Кадр из видео / Shot

СМИ ночью сообщили о том, что Иран начал атаку на Израиль беспилотниками и ракетами. Рассказываем, что известно о конфликте на Ближнем Востоке к этому часу.

По данным СМИ, всего по Израилю выпустили более 200 ракет и беспилотников. Армия Израиля заявляет, что большинство из них удалось перехватить, при этом в Иране говорят о поражении назначенных целей. Также сообщалось о запуске БПЛА с территории Йемена и ракетном ударе со стороны отрядов "Хезболла" в Ливане.

В Израиле заявляют, что системы ПВО перехватили одну из иранских ракет прямо над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.

Миссия Ирана при ООН заявила, что атака – ответ на агрессию против дипломатических объектов, а также сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону. Постпред Израиля заявил, что Иран нарушает Устав ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль.

Израиль

Комментарии 11

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Гость

08:40:09 14-04-2024

Даже не знаю кого жалеть, басмачей или евреев ???

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Гость

11:33:32 14-04-2024

Гость (08:40:09 14-04-2024) Даже не знаю кого жалеть, басмачей или евреев ???... себя друг мой, себя....
Как и было предсказано 3 мировая война начнётся на востоке....

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Гость

11:48:43 14-04-2024

Гость (08:40:09 14-04-2024) Даже не знаю кого жалеть, басмачей или евреев ???...
Хахаха. Просто становится радостно от таких вестей

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гость

09:54:42 14-04-2024

Да уж теперь не остановишь .

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Гость

10:38:22 14-04-2024

Жириновский прорицатель.

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Гость

10:41:07 14-04-2024

Послушайте Пинхаса Полонского, Михаила Финкеля, раввина Булочника, Авраама Шмулевича... И вы быстро определитесь на чьей вы стороне!... Сомнений не будет.

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Гость

10:48:22 14-04-2024

Вот у кого надо учиться решительности.

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Мазай

13:41:17 14-04-2024

Вы лучше мне объясните, почему американские reaper до сих пор летают над черным морем, почему мы с ними сюсюкаемся.

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Гость

15:29:19 14-04-2024

Мазай (13:41:17 14-04-2024) Вы лучше мне объясните, почему американские reaper до сих по... Там проходит красная линия,но она тонюсенькая.

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Гость

18:39:04 14-04-2024

Вот так. Теперь в Израиле всех клещей весенних сожгли. А те у этих.

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Гость

07:35:51 15-04-2024

Одна сторона говорит о поражении целей, другая – о перехвате ракет ----- как с Украиной. Дети, когда играют, кричат, я тебя убил, нет я тебя убил

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