Иран выпустил ракеты по Израилю. Что известно к этому часу

Одна сторона говорит о поражении целей, другая – о перехвате ракет

14 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Беспилотники в небе над Израилем / Кадр из видео / Shot

СМИ ночью сообщили о том, что Иран начал атаку на Израиль беспилотниками и ракетами. Рассказываем, что известно о конфликте на Ближнем Востоке к этому часу.

По данным СМИ, всего по Израилю выпустили более 200 ракет и беспилотников. Армия Израиля заявляет, что большинство из них удалось перехватить, при этом в Иране говорят о поражении назначенных целей. Также сообщалось о запуске БПЛА с территории Йемена и ракетном ударе со стороны отрядов "Хезболла" в Ливане.

В Израиле заявляют, что системы ПВО перехватили одну из иранских ракет прямо над мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.

Миссия Ирана при ООН заявила, что атака – ответ на агрессию против дипломатических объектов, а также сослалась на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону. Постпред Израиля заявил, что Иран нарушает Устав ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана на Израиль.