Ирина Винер покидает должность главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Пост Винер оставила по собственному желанию

12 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Винер Ирина Александровна / Фото: ТАСС

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку со своего поста. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что Винер заявила об уходе с должности сама.

"Художественная гимнастика – это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача – не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Тем более что многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений", – цитирует Ирину Винер РИА Новости.

Также, по данным ТАСС, министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что уважает решение Ирины Винер. Он уверен, что ее опыт будет востребован при подготовке "нового поколения тренеров".

Винер была главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике с 2001 года.