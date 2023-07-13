Ищите тень. Аномальная жара до +40 градусов установится в Алтайском крае на два дня

Сегодня, 13 июня, дождей не ожидается

13 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 13 по 14 июня в Алтайском крае установится жара до +40 градусов. Об аномальной температуре жителей региона предупреждает региональный Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 13 июля воздух прогреется от +35 до +40 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с. В Барнауле — от +35 до +37 градусов. День преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, без порывов.

К ночи жара немного спадет — от +19 до +24 градусов, местами в предгорьях холоднее, до +14 градусов. Ночь пройдет без дождей. Ветер сохранит направление, от 2 до 7 м/с. Местами порывы до 13 м/c. В Барнауле от +20 до +22 градусов.

Днем 14 июля в край снова придет жара от +35 до +40 градусов. Однако днем в регионе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 6–11 м/с, местами по западу порывы до 20 м/с.

В Барнауле схожая ситуация — от +35 до +37 градусов. День пройдет почти без осадков, но в конце дня ожидается кратковременный дождь, возможно с грозой. Ветер юго-западный 6–11 м/с.