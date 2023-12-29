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Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

Систему столица Алтайского края получила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

29 декабря 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Движением транспорта в Барнауле начнет управлять искусственный интеллект. Как информируют "Вести Алтай", он будет сообщать навигаторам оптимальные маршруты, беря в учет пробки, а также контролировать график работы общественного транспорта и коммунальной техники.

Интеллектуальную систему столица Алтайского края получила в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Первый этап ее развертывания стартовал уже в прошлом году – на улице Попова и проспекте Ленина установили уличную сеть сбора данных за 50 млн рублей.

В 2023 году потратили еще 87 млн рублей – средства ушли на оснащение умными приборами еще 27 участков улиц. На втором этапе центр обработки данных начнет накапливать информацию и изучать движение в городе.

После ввода в работу в конце следующего года искусственный интеллект сможет самостоятельно управлять движением транспорта.

Комментарии 7

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Гена

22:58:25 29-12-2023

А ежели спятит?

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Гость

23:53:04 29-12-2023

На попова как были пробки,так и остались!Умный какой то интелект хорошо освоил деньги!

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Гость

07:40:53 30-12-2023

Гость (23:53:04 29-12-2023) На попова как были пробки,так и остались!Умный какой то инте... а речь не идёт о регулировке светофоров. "он будет сообщать навигаторам оптимальные маршруты, беря в учет пробки, а также контролировать график работы общественного транспорта и коммунальной техники." т.е. абсолютно бесполезная вундервафля.

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Гость

14:41:13 30-12-2023

Гость (07:40:53 30-12-2023) а речь не идёт о регулировке светофоров. "он будет сообщать ... Так навигаторы уже давно умеют предлагать оптимальные маршруты с учетом пробок. Что Яндекс, что гугл, что 2гис в онлайн-режиме мониторят передвигающихся, рисуют загрузку и предлагают оптимальные маршруты. С запозданием на 10-20 минут.

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Гость

00:38:26 30-12-2023

Вон на каком-то заводе мужика наладчика робот схватил за руку и в металлоприёмник кинул! Если бы другой живой мужик конвейер не остановил, хана наладчику...! А так только руку порвал до кости, и всё... Вот тебе бабушка и юркни в дверь!?

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Гость

00:56:09 30-12-2023

Гость (23:53:04 29-12-2023) На попова как были пробки,так и остались!Умный какой то инте... на то он и УМНЫЙ!!!

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Патриот

00:06:03 04-01-2024

86.5 млн освоили в катеджи и путёвки за границу! Хватит врать....

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