Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

Систему столица Алтайского края получила в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

29 декабря 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Движением транспорта в Барнауле начнет управлять искусственный интеллект. Как информируют "Вести Алтай", он будет сообщать навигаторам оптимальные маршруты, беря в учет пробки, а также контролировать график работы общественного транспорта и коммунальной техники.

Интеллектуальную систему столица Алтайского края получила в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Первый этап ее развертывания стартовал уже в прошлом году – на улице Попова и проспекте Ленина установили уличную сеть сбора данных за 50 млн рублей.

В 2023 году потратили еще 87 млн рублей – средства ушли на оснащение умными приборами еще 27 участков улиц. На втором этапе центр обработки данных начнет накапливать информацию и изучать движение в городе.

После ввода в работу в конце следующего года искусственный интеллект сможет самостоятельно управлять движением транспорта.