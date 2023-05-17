Искусственный интеллект vs имплантолог: как технологии позволяют восстановить зубы

Технологии шагнули далеко вперёд, но в авангарде остаётся профессионализм врача

17 мая 2023, 11:40, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxFnaER

Главный врач IDENT Михаил Тодер / Фото: IDENT

Искусственный интеллект может создать макет для рекламного баннера, дизайн интерьера квартиры или написать текст. Современные технологии активно развиваются и в медицине. Но у ИИ нет и не будет эмпатии, индивидуального нелинейного подхода и желания решить проблему, даже если она очень сложная и к ней не применим ни один из существующих протоколов лечения или цифровых шаблонов. Импланты, медицинские технологии и искусственный интеллект – это всего лишь инструменты в руках хирургов. Важно то, насколько профессионально используют эти возможности.

Врачи Международного центра имплантологии iDENT, используя современные цифровые методики в восстановлении зубов, уже несколько лет помогают жителям Алтайского края решить стоматологические проблемы, за которые не берутся другие клиники.

Вернуть все зубы за один день без съёмных протезов

В современной стоматологии существует протокол немедленной нагрузки, который позволяет пациенту сразу после имплантации выйти из клиники уже с готовыми зубами. Такой способ восстановления утраченных зубов даёт возможность не выпадать из социальной жизни, максимально комфортно пройти путь лечения и не испытывать дискомфорта.

Когда твоё имя – бренд

Врачебный стаж Михаила Тодера, главного врача IDENT, насчитывает более 35 лет, 20 из которых он работал в Израиле, где и по сей день периодически проводит семинары, лекции и показательные операции для коллег. В iDENT отмечают, что успех операции часто зависит от профессионализма и навыков самого хирурга, а импланты в опытных руках – это эффективное решение проблемы пациента.

Важно, что Михаил Тодер уделяет особое внимание росту профессионализма врачей. Под его наставничеством уже овладели инновационными методиками молодые специалисты центра – Арут Оганисян и Ольга Ковальчук. А в 2022 году ученику Михаила Тодера, практикующему хирургу-имплантологу клиники iDENT Александру Шевеле, присвоили учёную степень доктора медицинских наук, а ещё несколько врачей iDENT уже на финишной прямой в защите своих кандидатских работ.

Консилиум врачей в каждом клиническом случае

В первый визит пациенту проводят бесплатную компьютерную томографию полости рта, при необходимости может быть предложен консилиум стоматологов различных специализаций. В течение получаса после осмотра врача (врачей) пациент сможет получить объективную картину своего стоматологического здоровья и ознакомиться с подробным планом лечения.

Команда клиники IDENT / Фото: IDENT

Если отказали в имплантации

Если вам отказали в имплантации или вы сомневаетесь в предложенном варианте, обязательно обратитесь за вторым мнением. В практике врачей iDENT такие обращения достаточно частые, и мы к этому относимся с большим уважением.

Если у пациента диагностировали тяжёлую форму атрофии верхнечелюстной кости?

Когда пациентам отказали в имплантации в связи с крайней степенью атрофии верхнечелюстной кости и единственный выход – съёмный протез, для восстановления утраченных зубов могут применяться имплантаты Zygoma. Это позволяет избежать костной пластики как таковой. iDENT входит в 36 высококвалифицированных международных ZAGA-центров (Zygoma ZAGA Centers) – экспертов мирового уровня в области скуловой имплантации и является первой такой клиникой в Восточной Европе.

Лечение пациентов из других городов или стран

Консультации для всех пациентов бесплатные, в том числе дистанционные. Вы отправляете на e-mail снимки компьютерной томографии полости рта, врачи iDENT изучают ваш случай и в ответном письме (e-mail) высылают предварительный план лечения и описывают этапы его реализации. Координаторы клиники помогут назначить удобные дату и время, чтобы все этапы прошли в максимально сжатые сроки, посоветуют гостиницу для проживания, забронируют для вас специалистов из собственной зуботехнической лаборатории. Вам остаётся только прилететь в Новосибирск. В клинике есть достаточное количество комфортабельных индивидуальных комнат для ожидания, где можно отдохнуть в перерывах между процедурами, посмотреть телевизор или перекусить. Вам не потребуется уезжать из клиники. Весь спектр стоматологической помощи вы можете получить в рамках назначенных визитов и в стенах одной клиники.





Клиника IDENT / Фото: IDENT

Собственная зуботехническая лаборатория с большим штатом специалистов

Лаборатория IDENT оснащена современным оборудованием, цифровыми технологиями, лазерными установками, только проверенными инновационными материалами. Всё это позволяет пациентам iDENT получить свои новые зубы точно в срок.

iDENT – это бренд

"Мы всегда идём в ногу со временем, выбирая только те технологии, которые позволяют пациентам вернуть свои зубы максимально безопасными и эффективными способами", – подчеркнули в iDENT.

Не откладывайте визит к имплантологам, боритесь за право улыбаться с комфортом.

Международный центр имплантологии iDENT (ООО "МЦИ "Ай-Дент")

Адрес: Новосибирск, ул. Сибревкома, 9б, ЖК "Флотилия", "Адмирал М.П. Лазарев", станция метро "Октябрьская"

Почта для иногородних: 2075577@ident-implant.ru

Тел.: 8 (383) 383-29-54

Ватсап

Сайт

Лицензия ЛО-54-01-005580 от 26.08.2019

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста