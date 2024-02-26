Искусство момента. Победители Sony World Photography Awards
Лучшие фотографии из разных концов Земли за 2023 год
26 февраля 2024, 06:40, ИА Амител
Sony World Photography Awards 2023 / Фото: worldphoto.org
Объявлены лауреаты одного из престижнейшего фотоконкурса – Sony World Photography Awards. Конкурс существует уже 11 лет и поддерживает фотографов, как любителей, так и профессионалов, по всему миру и отмечает их достижения.
Победителем конкурса стал Чан Туан Вьет и его снимок из Вьетнама. Всех лауреатов смотрите в нашей фотоленте.
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