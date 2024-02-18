Искусство строительства. Лучшие архитектурные фото года

Дипломированный институт строительства (CIOB) подвел итоги фотоконкурса

18 февраля 2024, 06:30, ИА Амител

"Искусство и строительство – 2023" / Фото: artofbuilding.org

Фотоконкурс "Искусство строительства" – это международная выставка лучших цифровых фотографий искусственной среды. Его проводит дипломированный институт строительства (CIOB), базирующийся в Великобритании. В 2023 году на конкурс (уже 13-й по счету) было прислано 1500 работ, из них 15 были отобраны для дальнейшей оценки жюри и широкой публикой. Двум победителям было вручено по 1500 фунтов стерлингов каждому в знак благодарности за их выдающуюся работу.

Победители и финалисты "Искусства строительства" – в нашей фотоленте.