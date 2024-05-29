"Исламский джихад" опубликовал видео с российским заложником

В ближайшее время он пообещал рассказать о случившемся в Газе

29 мая 2024, 11:15, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/1102097

Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным движением ХАМАС 7 октября 2023 года с юга Израиля, пишет РИА Новости.

В 30-секундном ролике Александр Труфанов, который также является гражданином Израиля, призывает к терпению израильтян, выходящих на митинги в поддержку семей заложников. Он обещает рассказать подробности своего пребывания в плену в секторе Газа.

Седьмого октября 2023 года более 250 человек были похищены радикалами ХАМАС с юга Израиля и увезены в сектор Газа. Официально известно, что в плену удерживаются 125 заложников и 39 из них погибли. В ходе операций и гуманитарных усилий был освобожден 131 заложник, включая погибших.