"Исламский джихад" опубликовал видео с российским заложником
В ближайшее время он пообещал рассказать о случившемся в Газе
29 мая 2024, 11:15, ИА Амител
Палестинская группировка "Исламский джихад" опубликовала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, похищенным радикальным движением ХАМАС 7 октября 2023 года с юга Израиля, пишет РИА Новости.
В 30-секундном ролике Александр Труфанов, который также является гражданином Израиля, призывает к терпению израильтян, выходящих на митинги в поддержку семей заложников. Он обещает рассказать подробности своего пребывания в плену в секторе Газа.
Седьмого октября 2023 года более 250 человек были похищены радикалами ХАМАС с юга Израиля и увезены в сектор Газа. Официально известно, что в плену удерживаются 125 заложников и 39 из них погибли. В ходе операций и гуманитарных усилий был освобожден 131 заложник, включая погибших.
11:26:49 29-05-2024
Если он гражданин Израиля и там проживает, то он так себе "российский заложник". Дай Бог спасут.
11:32:26 29-05-2024
террористов надо мочить даже в сортире (с)