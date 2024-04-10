Исломов не признал вину по делу о теракте в "Крокусе"

Мосгорсуд назвал законным его арест

10 апреля 2024, 23:42, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Один из обвиняемых в соучастии в совершении теракта в "Крокус Сити Холле" Диловар Исломов не признает вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого.

Отметим, что ранее об этом же заявили арестованные отец и брат Диловара Исломова – Исроил и Аминчон. При этом Мосгорсуд признал законным его арест.

Согласно материалам дела, Исроил Исломов и два его сына, как и еще один фигурант дела Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях исполнителей теракта, знали о его подготовке, способствовали им в этом.