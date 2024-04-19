Исполняя детские мечты. Благотворительный проект "Михутка" отметит день рождения
На праздничном концерте для особенных детей и их родителей выступят популярные артисты
19 апреля 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KJ7qa
Сколько добрых дел сделано. Жизнь скольких особенных детей стала чуточку ярче и разнообразнее благодаря барнаульскому волонтерскому проекту "Михутка". 20 апреля 2024 года он отметит свой шестой день рождения. В программе запланировано много интересного, в том числе выступление известных артистов. Вход на мероприятие по пригласительным билетам.
Гости увидят яркие выступления звездных артистов, среди которых:
- Bahh Tee & Turken*;
- "Зомб";
- Polli и Gazan*.
Возрастное ограничение 6+
Барнаульский развлекательный комплекс "Планета Ку" тоже делает добрые дела и выступает генеральным спонсором дня рождения "Михутки".
Кстати, в этом году и сама "Планета Ку" отметит первый юбилей – пять лет. Празднование пройдет 5 июля 2024 года. Это будет яркое и запоминающееся мероприятие, где выступят известные артисты (в том числе группа "Стрелки"), будет работать диджей и анимация. А также разыграют ценные подарки (главный – Айфон 15).
Узнать подробнее о мероприятиях и деятельности "Планеты Ку", а также купить билет на запланированные ближайшие концерты можно по ссылке. Возрастное ограничение 12+.
*Polli ("Полли"); Gazan ("Газэн"); Bahh Tee ("Бах Ти"); Turken ("Туркен");
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10:57:16 19-04-2024
Кто эти все "звездные артисты"??? Без русских букв....
11:23:13 19-04-2024
Гость (10:57:16 19-04-2024) Кто эти все "звездные артисты"??? Без русских букв....... мигранты какие то
17:39:55 19-04-2024
гость (11:23:13 19-04-2024) мигранты какие то... Зомб из Барнаула, вообще-то. У него дом со звукозаписывающей студией на Авиаторе.
11:12:10 19-04-2024
а точно такие артисты с кличками должны быть на празднике у Михутки?
17:45:54 19-04-2024
яркие выступления звездных артистов. в том числе группа "Стрелки" --------- помню их в своем пубертате... полуголые девицы на детском празднике?