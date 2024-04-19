Исполняя детские мечты. Благотворительный проект "Михутка" отметит день рождения

На праздничном концерте для особенных детей и их родителей выступят популярные артисты

19 апреля 2024, 10:10, ИА Амител erid: LjN8KJ7qa

Микрофон / Фото: senivpetro / freepik.com

Сколько добрых дел сделано. Жизнь скольких особенных детей стала чуточку ярче и разнообразнее благодаря барнаульскому волонтерскому проекту "Михутка". 20 апреля 2024 года он отметит свой шестой день рождения. В программе запланировано много интересного, в том числе выступление известных артистов. Вход на мероприятие по пригласительным билетам.

Гости увидят яркие выступления звездных артистов, среди которых:

Bahh Tee & Turken*;

"Зомб";

Polli и Gazan*.

Возрастное ограничение 6+

Барнаульский развлекательный комплекс "Планета Ку" тоже делает добрые дела и выступает генеральным спонсором дня рождения "Михутки".

Кстати, в этом году и сама "Планета Ку" отметит первый юбилей – пять лет. Празднование пройдет 5 июля 2024 года. Это будет яркое и запоминающееся мероприятие, где выступят известные артисты (в том числе группа "Стрелки"), будет работать диджей и анимация. А также разыграют ценные подарки (главный ­– Айфон 15).

Узнать подробнее о мероприятиях и деятельности "Планеты Ку", а также купить билет на запланированные ближайшие концерты можно по ссылке. Возрастное ограничение 12+.

*Polli ("Полли"); Gazan ("Газэн"); Bahh Tee ("Бах Ти"); Turken ("Туркен");

ООО "Лейднер"

Реклама