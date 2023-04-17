Исповеди. Как в алтайской колонии показали уникальный спектакль о жизни заключённых

Актёры театра "Анапаита" приехали с постановкой в ЛИУ № 1

17 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Представители плейбек-театра "Анапаит" посетили лечебно-исправительное учреждение № 1 Барнаула с уникальной постановкой. Прямо во время спектакля осуждённые делились своими историями жизни, а актёры тут же воплощали эти рассказы на сцене клуба учреждения.

Плейбек-театр – это форма театра импровизации, где зрители рассказывают личные истории, а актёры превращают их в художественное произведение на сцене. От обычного театра плейбек отличается своей спонтанностью, здесь играют без сценариев и репетиций. Актёры "Анапаита" неоднократно посещали исправительные центры Алтайского края, выступали для осуждённых, состоящих на учёте уголовно-исполнительной инспекции. Однако на территории режимного учреждения они оказались впервые. Руководитель плейбек-театра "Анапаит" Татьяна Калашникова призналась, что самым сложным было начать работу с залом.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мы понимали, что аудитория непростая, и вообще не были уверены, что истории сегодня прозвучат. Но, на удивление, публика оказалась достаточно открытой. Люди рассказали очень личные истории о себе. И то, что они решили поделиться этим при таком количестве народа, для нас это ценно", – пояснила Татьяна Калашникова.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Само представление длилось около часа. Из 200 человек, собравшихся в зале, поделиться жизненными историями решились не все. Однако заключённые все равно внимательно смотрели на сцену, потому что в постановках затрагивали темы, близкие каждому в колонии. Они касались расставания с родными, жизненных лишений и ограничений, а также планов на счастливое будущее.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Актёры подхватывали каждую историю, развивали и создавали мини-спектакль. Одни импровизации вызывали у зрителей искренний смех, другие заставляли еле сдерживать слёзы. В будущем труппа планируют посетить и другие исправительные учреждения Алтайского края.

















































































































































































































Актёры театра "Анапаита" в ЛИУ № 1

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru