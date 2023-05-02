В инжиниринговом центре "ХимБиоМаш" появилось новое оборудование

02 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Исследование в "ХимБиоМаш" / Фото: АлтГТУ

Испытательный центр пищевых продуктов и сырья инжинирингового центра Алтайского государственного технического университета "ХимБиоМаш" оснащают новым оборудованием, которое позволяет проводить уникальные исследования пищевой ценности продуктов и сырья.

Так, хлебопекарные свойства муки можно определить на приборах компании Brabender* – амилографе и фаринографе. Например:

водопоглотительную способность;

активность амилолитических ферментов;

возможность создания смесей с разными свойствами.

Кроме того, здесь можно провести исследования всех физико-химических показателей зерновых культур, согласно нормативной документации. Хлебобулочных, кондитерских изделий, крупы, муки, макаронных изделий и пищевых концентратов.

А также обучить работников предприятия.

"Для сотрудников зерноперерабатывающих предприятий разработана программа повышения квалификации "Инженер-лаборант отдела оценки качества зерна и продуктов его переработки", по которой уже прошли обучение крупнейшие предприятия не только Алтайского края, но и Кемеровской области", – говорит директор инжинирингового центра "ХимБиоМаш" Владислав Фёдоров.

Ещё в лаборатории проводят анализ солода и определяют такой показатель, как экстрактивность, и устанавливают пищевую ценность продуктов питания на содержание в ней белков, жиров, клетчатки и сахаров.

"Специалисты испытательного центра оказывают помощь в разработке рецептур новой продукции, в том числе функционального назначения, нормативной документации на неё", – сказал Владислав Фёдоров.

По результатам любого исследования выдают протоколы испытаний, на основании которых можно получить декларацию о соответствии.

Лабораторные исследования / Фото: АлтГТУ

*Brabender ("Брэбенде")

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