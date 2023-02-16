Налоговая служба планирует обосноваться в новом здании уже к 2024 году

16 февраля 2023, 07:30, ИА Амител























































Дизайн-проект здания на ул. Интернациональной, 74 / Фото: ООО "СМР"

В Барнауле объявили тендер на капитальный ремонт столетнего здания, в которое переедет алтайская налоговая. Объект располагается в центре города и находится в запущенном состоянии. После реконструкции здесь появится кабинетная система, современный архив и вместительный конференц-зал с необходимым оборудованием.

Архив и конференц-зал

Объект, который намерены отремонтировать, находится на ул. Интернациональной, 74. Налоговая служба приобрела его ещё в 2019 году. Сейчас краевое УФНС ищет подрядчика, который проведёт в здании капитальный ремонт.

В техзадании указано, что имущественный комплекс состоит из двух объектов, объединённых переходом. Их общая площадь – более 5,1 тыс. квадратных метров. Первое здание – это памятник культурного наследия, построенный в начале прошлого века. У него есть подвал, где размещена столовая, два полноценных этажа и мансарды.

Здание на ул. Интернациональной, 74 / Фото: Марина Самойленко / 2ГИС

Вторая часть комплекса также имеет четыре уровня: подвал, три этажа и надстроенный мансардный уровень, где находится конференц-зал на 150-170 мест. Этот блок здания не несёт исторической ценности: он построен в 1989 году.

При этом, как отмечают эксперты организации "СМР", выполнявшие проект реконструкции, при существующей планировке коэффициент полезной площади составляет около 50%.

Изначально неисторическое здание было предназначено для размещения технологического оборудования телеграфа, а потому помещения, конструктивные элементы и декоративная отделка требуют ремонта.

"В целях рационального использования площадей необходимо провести перепланировку и капитальный ремонт внутренних помещений с учётом норм положенности на человека, что позволит существенно увеличить полезную (кабинетную) площадь", – указано в документации.

При обследовании исторического здания специалисты установили, что кровля недостаточно утеплена, некоторые деревянные элементы кровли сгнили, утеплитель промок, а состояние фасадов неудовлетворительное. Есть проблемы и с внутренними перегородками и инженерными сетями. Всё это подрядчику, который будет выполнять ремонт, необходимо исправить.

Дизайн-проект здания на ул. Интернациональной, 74 / Фото: ООО "СМР"

Кроме того, по требованию администрации Центрального района строительная компания должна привести элементы фасадов "к единому архитектурно-градостроительному и колористическому облику памятника исторического наследия".

Дешевле, чем построить

В ходе ремонта здания подрядчику также необходимо привести в порядок или заменить двери и окна, деревянные полы, линолеум, керамическую плитку. В архиве предусмотреть замену пола под установку мобильных автоматизированных архивных стеллажей и демонтировать все трубы системы отопления. После капремонта нужно будет заменить лифтовую кабину и лифтовое оборудование.

Дизайн-проект здания на ул. Интернациональной, 74 / Фото: ООО "СМР"

Планировка отремонтированного здания обязательно должна включать кабинеты заместителей руководителя с отдельной комнатой отдыха и санитарным узлом; приёмную для заместителей руководителя; помещение для размещения режимно-секретного подразделения.

В актовом зале подрядчику необходимо установить световозвращающую панель (экран), мультимедийное оборудование и аудиосистему с учётом проведения различных мероприятий.

Согласно техзаданию, в отремонтированном здании смогут трудиться 337 человек.

Кстати, в налоговой рассчитывают, что переедут на новое место уже к 2024 году. Об этом ранее в программе "Переговорка" на amic.ru рассказал на тот момент руководитель УФНС по региону Юрий Куриленко.

"К нашему большому сожалению, у здания на Интернациональной большая степень износа. Половина площадей имеет статус памятника архитектуры. Все работы по проектированию закончены. Проходим экспертизу. Планируем к 2024 году заехать в новое здание. Сейчас же мы вынуждены нести затраты на охрану объекта. Другой земли в Барнауле для офиса найти мы не смогли. Пришлось выкупать здание у "Ростелекома". За него развернулась борьба. Однако это всё равно дешевле, чем строить новый подобный объект в центре Барнаула", – пояснил Юрий Куриленко.

Аукцион по поиску подрядчика назначен на 2 марта. Начальная цена контракта составляет 192,2 млн рублей.