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Историческое здание, куда переедет налоговая, отремонтируют в Барнауле за 192 млн

Налоговая служба планирует обосноваться в новом здании уже к 2024 году

16 февраля 2023, 07:30, ИА Амител

Дизайн-проект здания на ул. Интернациональной, 74 / Фото: ООО "СМР"

В Барнауле объявили тендер на капитальный ремонт столетнего здания, в которое переедет алтайская налоговая. Объект располагается в центре города и находится в запущенном состоянии. После реконструкции здесь появится кабинетная система, современный архив и вместительный конференц-зал с необходимым оборудованием.

Архив и конференц-зал

Объект, который намерены отремонтировать, находится на ул. Интернациональной, 74. Налоговая служба приобрела его ещё в 2019 году. Сейчас краевое УФНС ищет подрядчика, который проведёт в здании капитальный ремонт.

В техзадании указано, что имущественный комплекс состоит из двух объектов, объединённых переходом. Их общая площадь – более 5,1 тыс. квадратных метров. Первое здание – это памятник культурного наследия, построенный в начале прошлого века. У него есть подвал, где размещена столовая, два полноценных этажа и мансарды.

Здание на ул. Интернациональной, 74 / Фото: Марина Самойленко / 2ГИС

Вторая часть комплекса также имеет четыре уровня: подвал, три этажа и надстроенный мансардный уровень, где находится конференц-зал на 150-170 мест. Этот блок здания не несёт исторической ценности: он построен в 1989 году.

При этом, как отмечают эксперты организации "СМР", выполнявшие проект реконструкции, при существующей планировке коэффициент полезной площади составляет около 50%.

Изначально неисторическое здание было предназначено для размещения технологического оборудования телеграфа, а потому помещения, конструктивные элементы и декоративная отделка требуют ремонта.

"В целях рационального использования площадей необходимо провести перепланировку и капитальный ремонт внутренних помещений с учётом норм положенности на человека, что позволит существенно увеличить полезную (кабинетную) площадь", – указано в документации.

При обследовании исторического здания специалисты установили, что кровля недостаточно утеплена, некоторые деревянные элементы кровли сгнили, утеплитель промок, а состояние фасадов неудовлетворительное. Есть проблемы и с внутренними перегородками и инженерными сетями. Всё это подрядчику, который будет выполнять ремонт, необходимо исправить.

Дизайн-проект здания на ул. Интернациональной, 74 / Фото: ООО "СМР"

Кроме того, по требованию администрации Центрального района строительная компания должна привести элементы фасадов "к единому архитектурно-градостроительному и колористическому облику памятника исторического наследия".

Дешевле, чем построить

В ходе ремонта здания подрядчику также необходимо привести в порядок или заменить двери и окна, деревянные полы, линолеум, керамическую плитку. В архиве предусмотреть замену пола под установку мобильных автоматизированных архивных стеллажей и демонтировать все трубы системы отопления. После капремонта нужно будет заменить лифтовую кабину и лифтовое оборудование.

Дизайн-проект здания на ул. Интернациональной, 74 / Фото: ООО "СМР"

Планировка отремонтированного здания обязательно должна включать кабинеты заместителей руководителя с отдельной комнатой отдыха и санитарным узлом; приёмную для заместителей руководителя; помещение для размещения режимно-секретного подразделения.

В актовом зале подрядчику необходимо установить световозвращающую панель (экран), мультимедийное оборудование и аудиосистему с учётом проведения различных мероприятий.

Согласно техзаданию, в отремонтированном здании смогут трудиться 337 человек.

Кстати, в налоговой рассчитывают, что переедут на новое место уже к 2024 году. Об этом ранее в программе "Переговорка" на amic.ru рассказал на тот момент руководитель УФНС по региону Юрий Куриленко.

"К нашему большому сожалению, у здания на Интернациональной большая степень износа. Половина площадей имеет статус памятника архитектуры. Все работы по проектированию закончены. Проходим экспертизу. Планируем к 2024 году заехать в новое здание. Сейчас же мы вынуждены нести затраты на охрану объекта. Другой земли в Барнауле для офиса найти мы не смогли. Пришлось выкупать здание у "Ростелекома". За него развернулась борьба. Однако это всё равно дешевле, чем строить новый подобный объект в центре Барнаула", – пояснил Юрий Куриленко.

Аукцион по поиску подрядчика назначен на 2 марта. Начальная цена контракта составляет 192,2 млн рублей.

Комментарии 32

  • Когда-то они все легко размещались и лучше работали на Мало-Тобольской, где сейчас деревья на крыше растут.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • много букв. читать лень. а чем их не устраивает здание на соцпроспекте?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • а чем их не устраивает - там туалетная бумага кончилась
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Когда-то они все легко размещались и лучше работали на Мало-Тобольской-------- емнип, то краевая налоговая никогда не была на м.-тобольской. в самом начале они были за зданием молодежного театра. и потом уже переехали на комсомольский 118 и 120. а на м.-тобольской городская вроде бы была налоговая. могу конечно этот вопрос в течении 5 минут уточнить, но мне лень)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • они уже в девятиэтажку не влазят все? развели штат дармоедов!!!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • они уже в девятиэтажку не влазят все?------- я тебя удивлю, но они и не влазили никогда в девятиэтажку. у них еще и на горького есть и на профинтерна 2 здания. прикинь
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ладно если бы эта служба этого была достойна. Каждый год доказываю что нет долгов по налогам. Собираю все чеки за 10 лет, везу, показываю. малахольные тетки хлопают своими коровьми зенками. Ой простите мы все уберем. Через полгода опять в личном кабинете - долг за 2015 год. и все по кругу. ЗАДОЛБАЛИ!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • а на м.-тобольской городская вроде бы была налоговая - там была налоговая Центрального района. Которая сгорела.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • мммм сгорела? это мысль
    16 февраля, Гость   Ответить
  • А сожженный по вине налоговиков особняк Поскотинова налоговики не хотят восстановить?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Да, Центрального района налоговая была там, котрая сгорела, а городской налоговой не было никогда
    16 февраля, Гость   Ответить
  • если я не ошибаюсь, на Соце сейчас налоговая по всем районам города. Куда им еще здание?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • и все по кругу. ЗАДОЛБАЛИ!**************************** пожалуйтесь н агорячую линию или вышестоящему начальству, не пробовали? помогает
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Куда им еще здание? - Подрастают их дети/внуки их тоже нужно устраивать на работу.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • не пробовали? помогает- Ненадолго. Я вообще спец по жалобам. много отписок.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы восстановили историческое здание на *Мало-Олонской,21*!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на малотобольской была налоговая центрального района
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Т.е. на Малой Олонской)))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ещё бы им не богатеть - выбивают деньги, как косточки из компота. 7 лет назад они не правильно рассчитали мне налог на недвижимость, меньше на 800руб. Я здесь не при чём, сколько сказали, столько и оплатила. Через 7 лет очухались и подали в суд. Списали с карточки всё до копейки, даже на хлеб 50руб.не оставили. Плюсом пошла пеня за 7 лет и гос.пошлина. Даже не предупредили.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Уважаемые коментаторы, если не разбираетесь в иерархии госучреждений, не пишите чушь. Сначала разберитесь кто где сидит и когда сидел, где чьи здания были. Налоговые инспекции разбросанные по территории города и то что в этой статье - это разные учреждения, как городская и краевая администрация.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Я заметил все хотят в центре с ремонтом и в лучших исторических зданиях. Давайте для особо нуждающихся граждан - детдома и инвалидов в центр для их удобства...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • И чего бы не порадоваться, что участок с памятником культуры купила госструктура, с которой спросить хоть можно за сохранение исторического облика, а не какой-то крупный продуктовый предприниматель для строительства очередной 35 этажки, нее?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, порадуемся, только не запущенное это здание и сейчас, может немного что и подгнило. А тратить бюджетные деньги, когда в больницах штукатурка на головы падает и пол проваливается.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в больницах штукатурка на головы падает и пол проваливается. ----- И тараканы и блохи стаями кишат
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на мало Тобольской было БТИ
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Налоговая называлась в старину - мытари... Подходящее им слово..
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, здание в довольно хорошем состоянии,живу рядом,но господам налоговикам видимо золотых унитазов не хватает.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, которое и сгорело...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Историческое? Войдёт в историю как здание с самым дорогим ремонтом
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше эти деньги на ремонт поликлиники или больницы направьте. Убожество кругом.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Почему не ремонтируют здание ЦНТИ (Ленина,94)? Историческое, красивое здание с колоннами. Рушится на глазах, жалко. Это здание напротив Авиафлота, откуда постоянно уезжают гости в Толмачево и этот безобразный вид здания у них перед глазами.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле отремонтируют 3 школы за 227 млн.,а налоговую за 192млн. Они уже ничего не стесняютя,конкретно говорят будем строить для руководителей туалеты.
    18 февраля, Гость   Ответить
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