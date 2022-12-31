Как правильно упаковать новогодний подарок. Видеоинструкция

Чтобы добавить радости и праздничного настроения

31 декабря 2022, 16:12, ИА Амител

ИА "Амител"

Красиво упакованный подарок добавит праздничного настроения. Тем более что сделать это совсем не трудно. И не так уж важно — большой у вас подарок или маленький, квадратный или круглый, твердый или сыпучий — вместе с создателем студии «Разные вещи», дизайнером Асей Масловой показываем простой способ его упаковать. Главное — найти подходящий по размеру бумажный пакет.