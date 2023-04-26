Истребитель МиГ-31 рухнул в Мурманской области

Он выполнял плановый учебный полёт, когда у него загорелся один из двигателей

26 апреля 2023, 21:53, ИА Амител

МиГ-31 / Фото: dfnc.ru

Военный самолёт рухнул в Мурманской области. Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в 10 км от города Мончегорска.

По предварительной информации, это был истребитель МиГ-31. Он выполнял плановый учебный полёт, когда у него загорелся один из двигателей, что привело к падению.

Пилоты смогли катапультироваться. В районе крушения очевидцы видели двух парашютистов. Это подтвердили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости. Сам самолёт упал в озеро.

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